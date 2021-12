Indagan doble asesinato

"Una ciudadano hizo un reporte de dos personas que aparentemente estaban dormidas a la orilla de la calle. Cuando nuestros investigadores llegaron se dieron cuenta que ya estaban muertos".

Ambos hombres tenían las manos atadas con cables eléctricos , la boca cubierta con cinta y tenían la cabeza cubierta con una camiseta, según detalló el alguacil Garza.

Una de las víctimas tenía poco más de 20 años y la otra estaba cerca de los 30, las autoridades se reservaron las identidades de ambas víctimas en espera de informar a los familiares.

La oficina del alguacil se ha puesto en contacto con el consulado mexicano para verificar la nacionalidad de los hombres.

Por las características que presentan los cuerpos las autoridades creen que no tenían mucho tiempo de haber muerto, sin embargo, autoridades y peritos siguen con las investigaciones.

LOS HECHOS

Los policías cuando llegaron al lugar se dieron cuenta de que estaban ante la escena de un crimen en el área de Loma Alta Lake, muy cerca de la Ciudad de Brownsville. Hasta el lugar llegó el alguacil Eric Garza.

"Entró la llamada a la 1:30 de la tarde de ayer. Una persona estaba por la calle. Vio a dos individuos a un lado de la calle. El señor pensaba que estaban dormidos y habló al Departamento (de la Policía)", explicó Garza.

Presumen las autoridades que los cuerpos no llevaban mucho tiempo en el lugar debido a que no mostraban la rigidez característica de un cadáver que lleva mucho tiempo de muerto. Pero es no es todo, ya que Garza opina que estas dos muertes podrían estar relacionadas al crimen organizado.

| Hallan dos cadáveres atados de pies y manos en Cameron.

INVESTIGAN CRÍMENES

La jueza de paz Mary Esther Sorola, señaló que al parecer los hombres recibieron balazos en la cabeza.

Habrá que esperar para saber como sucedieron los hechos, ya que la investigación no ha concluido y por supuesto la autopsia determinará al final la causa de muerte de ambos hombres.

La noche del martes en el Condado Cameron se registró una balacera pero hasta el momento no se ha establecido una conexión directa entre las muertes y las detonaciones.

Al momento no se ha establecido si las personas fueron ejecutadas en otro lugar y arrojadas ahí o por el contrario, asesinadas a orilla de dicha carretera.