Incomunica falla la zona Ribereña. Revienta trascabo línea de fibra óptica

Miguel Alemán, Tam.- Actividades y transacciones comerciales de una gran cantidad de establecimientos, así como de algunas dependencias públicas y de gobierno, empresas privadas e instituciones bancarias de 13 comunidades de la región fronteriza de Tamaulipas y de Nuevo León, se vieron trastocadas e interrumpidas desde alrededor de las 13:00 horas de este viernes y hasta casi las seis de la tarde.

La repentina falla se registró en la red general de fibra óptica, la cual fue reventada por terceras personas que operaban un trascabo de una compañía constructora privada que realiza trabajos a la entrada de Reynosa.

Dicha avería afectó y paralizó los servicios de telefonía fija y móvil e internet, al igual que el servicio digital de mensajería instantánea tampoco estaba funcionando.

Airadas molestias se generalizaron entre la población poco después de las 13:00 horas, pues se reportaron fallas en la mayoría de las líneas de comunicación telefonía fija, así como en todo el servicio de internet y en algunos casos tampoco se podían enlazar las llamadas a celulares.

Entre las comunidades que resultaron totalmente incomunicadas, se encuentran los municipios de la frontera chica como Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Nueva Ciudad Guerrero, además de otras poblaciones como Los Aldamas, Gral. Bravo, Agualeguas, Paras, Gral. Treviño y Cerralvo, Nuevo León, las cuales también dependen de la central ubicada en esta localidad fronteriza.

"No se pueden realizar llamadas a teléfonos fijos, ni tampoco tenemos internet, también se batalla mucho para poder conectar las llamadas entre los celulares de las diferentes compañías e incluso ni siquiera se pueden enviarse mensajes instantáneos por WhatsApp", refirió una empleada de una papelería con ciber.

"Disculpe pero ahorita no tenemos funcionando el sistema, por lo que no estamos brindando servicio hasta en tanto no se restablezca", refirió una cajera de una institución bancaria de la localidad.

Cabe mencionar que son alrededor de 4 mil 500 usuarios de Telmex en esta región, los que también se podrían haber visto afectados con las fallas que se prolongaron por casi cinco horas.

Hasta el momento se desconoce a ciencia cierta cuales serían las fallas que se tuvieron y provocaron la interrupción de los sistemas de comunicación, pero se presume una ruptura en la red de fibra óptica, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.