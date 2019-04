INAI ordena a Pemex transparentar compra de pipas

México.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) a dar a conocer expedientes, contratos y facturas que amparan la adquisición de casi 550 autotanques para transportar petrolíferos.

El comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, estableció que el gobierno federal debe procurar la transparencia y la rendición de cuentas, dos promesas de campaña que despertaron expectativas altas en la ciudadanía y que no pueden ser defraudadas.

Explicó que luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció dicha compra el pasado 21 de enero, un particular solicitó a Petróleos Mexicanos (Pemex) los expedientes, contratos y facturas que amparan dicha adquisición.

Sin embargo, indicó que Pemex señaló que no estuvo a cargo del procedimiento de compra de las pipas referidas, sino la empresa III Servicios S.A. de C.V., filial no paraestatal de Petróleos Mexicano y cuyo marco normativo se rige por el derecho privado, por lo que no está obligado a contar con la información solicitada.

El comisionado refirió que la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, anunció la compra de 671 pipas que transportarían el equivalente a 143 mil 958 barriles diarios de combustibles, por un monto aproximado de 92 millones de dólares, para no comprometer el abasto de combustibles.

Mencionó que investigaciones periodísticas señalan que solo 69 pipas estaban circulando a finales de marzo de 2019; además, las dependencias que integraron la comisión intersecretarial a cargo del proceso se declararon incompetentes cuando se les requirió información sobre la adquisición de las pipas.

Abundó que el gobierno federal aumentó a 100 millones de dólares el presupuesto que invertirá en la compra de pipas para el transporte de combustible vía terrestre, lo que implicó varios millones de dólares adicionales a lo anunciado inicialmente.

En sesión pública del INAI, Salas Suárez mencionó que el gobierno federal utilizó el término "adjudicación competitiva" para referirse al proceso de compra de estas pipas.

No obstante, dijo, expertos han advertido que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que solo hay tres procedimientos de contratación: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.

Por ello, en su ponencia, el comisionado argumentó que la adjudicación competitiva, en realidad fue una adjudicación directa.

Expuso que implementar estrategias de transparencia proactiva con información sobre la estrategia de combate al huachicoleo, que incluya toda la información sobre la compra de las pipas referidas en este recurso de revisión, dará certeza a la población de cómo se gasta cada peso.

Esta estrategia de transparencia, dijo, propiciaría una mayor rendición de cuentas, permitiría a la ciudadanía entender, caso por caso, los motivos por los que hasta ahora no se ha recurrido a otros tipos de contratación y en forma paulatina incorporar las compras del gobierno federal al estándar de contrataciones abiertas.

Por todo lo anterior, el pleno del INAI votó por unanimidad que se revocara la negativa de información solicitada a Pemex y la obligación de realizar una búsqueda exhaustiva de la documentación que ampare la compra de los 550 autotanques anunciada por el presidente el 21 de enero de 2019.