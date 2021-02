Inai no puede estar sujeto al poder político: Blanca Lilia Ibarra

En entrevista con EL UNIVERSAL, tras presentar su Informe de Labores 2020 al Senado, afirma que el Inai debe seguir cumpliendo con su función de dotar de legitimidad y confianza a las instituciones en la medida que éstas transparenten su actuación.

Destaca que el Inai promueve y defiende los derechos humanos, por ello es importante entender la naturaleza de las funciones de control y equilibrio para que fije límites al ejercicio del poder.

¿Cómo tomó la decisión de sus compañeros comisionados al elegirla de manera unánime para encabezar el organismo garante?

— Es sin duda un voto de confianza el que me hayan distinguido con darme la oportunidad de presidir el Inai por los próximos tres años. Aquí somos pares y en ese sentido el trabajo que tengo es coordinar esfuerzos de todo el equipo, no sólo de los comisionados sino de todos.

¿Cómo puede contribuir el Inai en la pandemia?

— Hemos estado trabajando en una diversidad de micrositios, 12, para que la población tenga información relevante, confiable y útil sin que medie una solicitud, tenemos mesas técnicas de trabajo permanente con la Secretaría de Salud y resalta en esto, por ejemplo, los datos personales, generamos un micrositio para brindar información a quienes son titulares del derecho. También generamos otro de transparencia proactiva, conocimiento público útil y varios más.

No hemos suspendido actividades en el instituto, sino que se han convertido en acciones a distancia para que los sujetos obligados estén perfectamente atendidos y acompañados por los funcionarios del Inai y las personas también.

¿Qué es lo que aporta su perspectiva como mujer a la dirección del instituto?

— El instituto está cerca de la gente pero sin dejar de lado a los grupos en condición de vulnerabilidad y, por supuesto, a las mujeres. Creo que hoy vivimos tiempos en el que ellas necesariamente requieren que haya una oportunidad de atención, de que conozcan cuáles son los derechos, porque el acceso a la información permite empoderarlas.

El Inai convierte el derecho a la información y a la protección de datos en un instrumento que ayuda a combatir la violencia de género, a evitar la desinformación y también a fortalecer, a empoderar a las mujeres.

¿Los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Inai han sido reiterados, cómo va a trabajar para que la opinión del Mandatario cambie en torno al instituto?

— El Inai tiene que seguir cumpliendo con su función; sirve como un organismo que dota de legitimidad y confianza a las instituciones en la medida que éstas transparenten su actuación.

Este organismo autónomo es una pieza importante que beneficia también a las personas en función de que defiende y promueve derechos humanos, es lo que fundamentan su existencia, éstas son indelegables y creo que tenemos que entender la naturaleza y la función del organismo que es el Inai con esas actividades de control y equilibrio que tiene para que, con este enfoque garantista, fije límites al ejercicio del poder.

Es una institución pública que respeta el derecho de acceso a la información y en ese sentido lo garantiza, por eso creemos que cualquier indicio que haya para debilitarlo conlleva el debilitamiento de la democracia y la pérdida de los derechos humanos que se han conquistado.

¿Por qué es la relevancia de la autonomía del Inai?

— El transmisor y garante del derecho a la información no puede colocarse a merced del poder político o de otros poderes materiales porque estaría engañando a la sociedad y para ser leal a su misión el Inai debe mantener su autonomía y no puede estar sujeto al mando de ninguna autoridad, es decir, vamos por alcanzar la verdad, por lo tanto, sólo podemos estar subordinados a la verdad de los hechos y al conocimiento, ese es el valor supremo y en ese sentido quien procura o quien transmite información no se convierte en parte del debate, eso es importante porque a veces se puede confundir, pero tampoco es un juez del poder político, sólo está dando elementos, conocimientos para quien quiera saber, valorar o tomar determinaciones y en ese sentido, tendríamos que entender que el informador no es quien suscita a un debate, sólo da los medios, eso es lo que hace el Inai, da los medios para que los ciudadano puedan deliberar de manera informada.

¿Cuáles han sido los aciertos de México?

— Los resultados del Inai están a la vista de todos, el diseño del Inai es de avanzada, como organismo autónomo concentra la mayoría de los asuntos de datos en este instituto y es un estándar de garantía muy alto que nos coloca fuera del ámbito de competencia de los Poderes de la Unión, entonces México cumple con distintos requisitos, pero es muy importante recordar en este sentido que el Inai tiene acuerdos internacionales como el Convenio 108 del Consejo de Europa, el Acuerdo de Escazú, el T-MEC y todos ellos obligan a que haya autoridades garantes, imparciales e independientes, entonces cualquier indicio de desaparición estaría obstruyendo su cumplimiento, se vería afectada la observación de recomendaciones de derechos humanos de diversos órganos internacionales.