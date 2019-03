Impresionado al ver a Julia Roberts

Ciudad de México.

Latin Lover recuerda con emoción la experiencia de haber asistido a los premios Oscar como parte del elenco de "Roma". Ver artistas como Lady Gaga y Rami Malek le fascinó, pero fue la actriz Julia Roberts la que más lo dejó impresionado.

"Fue algo maravilloso que no lo puedo explicar, estar en un gran proyecto multinominado y multipremiado y cerró con broche de oro con tres Oscar.

"Estar en ese gran Teatro Dolby donde fue la premiación y ver artistas que tú vas y pagas un boleto. Me fascinó ver a Lady Gaga a Rami (Malek), pero sin duda alguna quien más así dije: 'no lo puedo creer que esté a un metro de ella', la señora Julia Roberts. Independientemente de que si ha hecho buenas películas o no, solamente veo en la cartelera que es ella y voy y pago un boleto entonces estar con esas grandes estrellas a un lado...", comentó.

Y aunque quiso quedarse con una imagen de la ganadora del Oscar como mejor actriz por la cinta "Erin Brockovich", no pudo sacar su celular, ya que por regla del evento se lo prohibieron, dijo.

"No les pude tomar fotos porque había una regla donde no podíamos sacar el teléfono porque en la fiesta algunos estaban disfrutándola y bebiendo", comentó.