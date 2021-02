Impondría la 4T uso de luz cara

Especialistas señalaron que con esa reforma el gobierno no fortalece el ahorro de largo plazo en la generación de electricidad, atenta contra la competencia y puede generar disputas de inversionistas en el marco del Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá.

La primera iniciativa preferente presentada por la actual administración, que fue turnada a la Cámara de Diputados, busca favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cambiando los criterios de despacho eléctrico.

De aprobarse, se daría preferencia al uso de energía generada por hidroeléctricas y luego, al resto de las plantas de la CFE. En tercer lugar, se usaría la electricidad de las plantas de energía renovable eólica o solares de la iniciativa privada y, en cuarto, estarían las plantas de ciclo combinado del sector privado.

"El sistema de despacho de los generadores eléctricos, impuesto a través de la emisión de dicha ley, es uno de los mecanismos destinados a establecer grandes privilegios a la generación privada, con grave perjuicio a la CFE, reformarlo es imperativo", se expone en la iniciativa.Además, contempla eliminar la obligación de CFE Suministro Básico de comprar energía eléctrica a empresas, a través de subastas, y propone que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) revoque los permisos otorgados a las centrales de autoabastecimiento renovable.

Paolo Salerno, de Salerno y Asociados, criticó que no existe un argumento económico que justifique el cambio.

ARGUMENTO IDEOLÓGICO



"¿Si se tiene la posibilidad de comprar energía más barata, por qué comprarla más cara? Es un argumento ideológico, no de mercado", reprochó.

Paul Sánchez, especialista del sector energético, consideró que en el fondo no hay un ahorro real. "Es la ilusión de un ahorro para CFE si no paga a los privados, pero eso no es lo más eficiente, porque si cerrara plantas ineficientes y comprara más a privados ahorraría más", estimó.

Keneth Smith, ex negociador del T-MEC, advirtió que la iniciativa es contraria a los compromisos de México en el tratado y atenta contra la competencia.

Vulnera reforma acuerdo T-MEC

Los cambios a la Ley de Industria Eléctrica (LIE) que propone en decreto el presidente Andrés Manuel López Obrador violarían acuerdos comerciales, como el T-MEC, y podrían desencadenar juicios internacionales, señalaron especialistas.

Ayer, el presidente envió un decreto para reformar la ley eléctrica, con carácter de preferente, que favorece a la CFE, busca modificar reglas de despacho económico, donde las plantas de la empresa del Estado vendan su energía antes que las centrales privadas.

Israel Hurtado, abogado especialista en el sector energético y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético (Amde), expresó que con este decreto se materializa la intención de realizar una contrarreforma energética, que bajo del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) podría generar controversias internacionales.

"En el marco del T-MEC definitivamente podría traer paneles de controversias y podría traer, ahora sí, arbitrajes internacionales. Lo que se había hecho antes eran acuerdos que no tenían el respaldo de una ley, pero ahora que están haciendo la modificación a la LIE es oficial la intención de una contrarreforma.