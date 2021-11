Imparten terapias contra depresión

Se dijo sorprendida de que a estas reuniones acuden muchos jóvenes.

"Tenemos seis semanas impartiendo un taller en Conexpo para quienes están deprimidos por la pérdida de algún familiar o pérdida de empleo, es decir que traen una serie de problemas. Es un taller interactivo que imparte la psicóloga Camila Cortina y asisten un promedio de 25 a 30 personas", refirió.

Peraza Guerra agregó que es un taller que le ha servido mucho a la gente pues dijo que hay intercambio de experiencias entre los que asisten.

"La gente logra sacar el problema que trae, al final la psicóloga emite su plática y he recibido testimonio de parte de los asistentes muy importantes de cómo les ha servido asistir a una terapia de esta naturaleza", recalcó.

Hizo ver que a veces muchas personas quieren asistir pero las programan para otra fecha pues respetan el protocolo sanitario por la pandemia por Coronavirus.

Sobre los resultados de estás terapias, Magdalena Peraza con que han sido muy provechosas, incluso que la gente habla para preguntar pues quieren asistir.

Resaltó en la entrevista que mucha gente joven ha asistido a las terapias y se dijo sorprendida.

"Me ha dejado sorprendida porque nosotros pensamos que los jóvenes no tienen problemas, que no se han visto afectados por la pandemia pero la realidad es que los jóvenes también están padeciendo muchas cosas".

Las pláticas también pueden llevarlas a municipios que entran en la jurisdicción.