Ilusiona a ´Nacho´ irse a Europa

Ignacio Ambriz, entrenador del León, expresó que al campeón de la Liga MX siempre le meterán presión de fuera si el arranque es malo, como el que tuvo durante el primer tercio del Guardianes 2021, pero que su Fiera siempre estuvo paciente.

El monarca vigente triunfó (0-1) sobre los Pumas, en el estadio Olímpico Universitario, para recargar confianza en lo que resta del certamen.

"La presión siempre existirá ante el campeón, pero no nos incomoda; estábamos inquietos, pero también es difícil mantener una línea muy alta", dijo el mexicano, vía videoconferencia.

El León brincó al sitio 12 de la tabla, justo en la zona de repechaje, para regresar a las conversaciones del Guardianes 2021, tras el trompicado comienzo.

"No estábamos desesperados, yo estaba tranquilo, sabiendo que el equipo iba a recuperar el nivel.

Era importante ganar, porque vienen partidos muy importantes y trabajar en un ambiente tranquilo. No tenemos pretextos de que no estamos bien físicamente o que no hay movimientos; queda mejorar cada semana", añadió.

Ambriz no quiso hablar de su continuidad con los esmeralda, al recordarle que su contrato vence al término de este certamen.

"Las cosas ahí van, no hay nada arreglado, pero no hay prisa. Mi ilusión es ir a Europa, pero no tengo nada [oferta]; estoy tranquilo y a gusto en León. Ni preocupado estoy por mi negociación".

La Fiera enfrenta el próximo sábado al Cruz Azul, segundo lugar de la tabla del Guardianes.