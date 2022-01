‘Ilegal, obligar a empleados a pagar por pruebas Covid’

La STPS recordó a la comunidad trabajadora la importancia de no acudir a los centros laborales o reuniones sociales si se presentan síntomas compatibles con Covid-19, con el fin de no ser un riesgo de potencial de contagio para otras personas.

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) advirtió que las empresas no deben exigir a los trabajadores una prueba Covid negativa para permitirles laborar, cuando los servicios públicos de salud están saturados y rebasados como se observa en la actualidad.

Patricio Flores, vocero de la CTM, señaló que en todo caso, los empresarios o empleadores deben adquirir dichas pruebas para que se apliquen en los centros de trabajo y así garantizar que aquellos trabajadores que tengan síntomas se las practiquen.

“La exigencia de las empresas, de que el trabajador vaya con una prueba, debe de ir acompañada con la exigencia a quien tiene que hacerle las pruebas, o bien que las empresas compren las pruebas, porque si es una exigencia, tienen que generar los mecanismos para que el trabajador las cumpla”, enfatizó.

El portavoz cetemista enfatizó que si el trabajador no tiene síntomas, no tienen por qué negarle la entrada a trabajar y dejó en claro que “no se le puede negar al trabajador la posibilidad de ejercer su oficio, su chamba o ganarse su dinero por un incumplimiento que no está en sus manos resolver”.

Subrayó que “el hacernos la prueba es una situación de responsabilidad tanto personal como colectiva. La cuestiones que haya pruebas y que quienes tienen la obligación de proporcionarlas también lo hagan y otorguen facilidades para que así suceda”.

Patricio Flores recordó que si el trabajador tiene que presentar un certificado, el obligado a proporcionárselo es el sector salud “y si el sector salud no lo hace, el empresario debería entender que va más allá del trabajador y no lo debería de afectar”.