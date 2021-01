La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, reveló que recientemente platicó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y le dijo personalmente que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tienen compromisos que cumplir en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y dijo que el tabasqueño le respondió que esos no serán tocados.

"Yo quería llamar la atención al punto de cumplimiento y disposiciones del T-MEC que comentábamos en este momento, tenemos algunas de las cosas que vale la pena que ustedes sepan: hay temas relevantes en el T-MEC que tienen que ver con algunos de los órganos constitucionales autónomos, el Presidente de la República ha dicho que trae alguna propuesta de mandar algunas iniciativas de cambio. Yo hablé con el Presidente personalmente y le comenté que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Cofece tenían, de alguna manera, un compromiso dentro del propio T-MEC, y el Presidente ha dicho que esos no serían tocados y respetaríamos lo acordado, lo dejo en la mesa con ustedes para su conocimiento", dijo Tatiana Clouthier.

Noticia Relacionada IFT y Cofece no se tocarán y se respetará lo acordado en el T-MEC

Cabe recordar que el pasado 8 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia mañanera que alistaba la presentación de reformas para eliminar organismos autónomos como el INAI, el IFT y la Cofece, y serían absorbidos por distintas dependencias federales y así se ahorrarían cientos de miles de pesos.

Además, el pasado 15 de enero, se informó que en su plan para eliminar organismos autónomos, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que los primeros que serán absorbidos por secretarías y dependencias del gobierno federal serán aquellos que no necesitan reforma legal y que fueron creados por el Ejecutivo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que seguirán aquellos órganos autónomos creados por ley, y detalló que existen alrededor de 200 organismos de este tipo y de desaparecer, se obtendrían 50 mil millones de pesos de ahorro.

Insourcing

En este contexto, Tatiana Clouthier sugirió a los integrantes de la bancada de Morena que consideren no desaparecer el insourcing en el debate de la iniciativa presidencial para eliminar la subcontratación, pues traería graves consecuencias.

"Creo que necesitamos ir muy cuidadosamente en esta parte de la subcontratación, no me voy a meter, creo que insourcing vale la pena que lo escuchen, lo conozcan, vean hacía dónde podríamos caminar negativamente con toma de decisiones apresuradas y yo creo que está respetuosamente es una labor que habrán de hacer ustedes como legisladores, a mí me toca simplemente llamarles la atención y decirles que esto podría provocar problemas severos", dijo Tatiana Clouthier.