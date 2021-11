Humbe celebra nominación al Latin Grammy con nuevo álbum

CIUDAD DE MÉXICO — "Es increíble que hayan reconocido mi trabajo y que hayan reconocido un trabajo que hice 100% yo, no tiene precio y me siento muy orgulloso", dijo el cantautor mexicano en una entrevista reciente por videollamada con The Associated Press desde su natal Monterrey. "Todavía no me la creo. Todavía no me cae el veinte (asimilo) lo del Latin Grammy".

Humbe, quien el jueves cumple 21 años, lo celebra con un nuevo álbum, "Aurora", su segundo de 2021. En 2017 debutó con el disco "Sonámbulo" y tres años después lanzó el EP "Soy Humbe", pero fue "Entropía", lanzado el pasado marzo bajo Sony Music México, el que le valió el reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación, además de los premios MTV MIAW emergente y nuev@ artista en los Kids' Choice Awards México.