Historia de una dura separación

Condado Webb.- A pesar de que Horacio Santos y Sonia Olivares dejaron de ser pareja hace más de 10 años, hoy se unen a la lucha para recuperar a sus hijas de quienes fueron separados hace ocho años.

"Cada quien hizo su vida, pero por nuestras hijas hoy estamos unidos para recuperarlas, tenerlas en casa. Nosotros no estamos muertos, estamos vivos", expresó Horacio Santos.

Horacio y Sonia son los padres biológicos de Katherine Judith Mena, quien fue reportada como desaparecida por las autoridades de Laredo, Texas el 8 de febrero. Las redes sociales viralizaron el suceso todo ese fin de semana.

Katherine no había sido secuestrada, ni raptada... ella había escapado de una familia que la maltrataba, al menos es lo que hizo saber a su hermana mayor, a la que contactó a través de Facebook y quien la ayudó a cruzar a Nuevo Laredo, para reunirse con sus padres.

"Hablábamos cuando ella estaba en la escuela, siempre por videollamada, casi no nos escribíamos porque decía que la señora con la que están ella y Sonia, nuestra hermana más pequeña, les revisa el teléfono y las regaña. La ultima vez me escribió que nos extrañaba mucho y mandaba caritas llorando, fue cuando le pregunté que si quería venirse conmigo y me dijo que sí. Yo fui a recogerla a la escuela", expresó Karla, la hermana mayor quien apenas tiene 16 años, pero recuerda cómo fue separada de sus hermanas.

Katherine, quien en realidad se llama Miriam Judith Santos Olivares, fue entregada junto con su hermana Sonia, dos años menor, por la abuela materna a un familiar, el mismo que actualmente las tiene.

Sonia, madre biológica, asegura que de manera ilegal le quitaron a sus hijas, pues ella no firmó ningún documento, pero será complicado probarlo, pues lamentablemente su madre falleció hace dos años.

"Ella -Michelle, la madre adoptiva- viene siendo mi tía, mi mamá, que ya falleció, le dio a mis hijas. Yo no firmé nada. Yo iba al DIF y de repente me dijeron que mis hijas estaban en adopción, dijeron que no era para protegerlas por mi condición económica. No me dejaron despedirme de ellas, simplemente se las llevaron y ya. Yo me quedé con Karla, también se la quería llevar pero me quedé con ella", expresó Sonia.

-

EXTRAVÍO

La tarde del viernes 8 de febrero en Laredo, Texas, reportaban a una jovencita extraviada, Katherine Judith Mena, vista por última vez en la escuela secundaria Christen, junto a dos mujeres más, era su hermana y una amiga.

Katherine cruzó a Nuevo Laredo, se reunió después de ocho años con su padre, Horacio Santos y su actual esposa alrededor de las 5:00 de la tarde, pasaron el resto del día juntos.

El sábado pasearon en el centro de la ciudad, comieron burritos mientras se ponían al corriente de todo lo que habían vivido, de todo lo que se extrañaban.

Los padres de Katherine, viven muy cerca el uno del otro, llevan una relación cordial, cada uno vive con su familia, la que formaron después de separarse hace más de 10 años.

-

LA LOCALIZAN

El domingo por la mañana salieron al templo donde Horacio y su esposa son siervos, por la noche ya en casa, tocaron a la puerta: Era la Policía Ministerial.

"Se metieron sin una orden. Nos subieron a la camioneta, le pusieron candados y me acusaban de secuestro, pero yo les mostré el acta de nacimiento original de Miriam, ella es mi hija. Incluso les pedí una prueba de ADN. Tenía miedo, así que accedí y se las entregué, pero juntos fuimos al Puente I para dársela a los del ICE", expresó Horacio.

Las autoridades de la Policía Investigadora y ministeriales de la FGJE entregaron a la jovencita en el Puente Internacional I a las 2:30 de la madrugada de el lunes, en compañía del Fiscal Especial en Desapariciones de la FGR -por parte de México- y personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para recibirla del lado americano.

"Sonia, su mamá biológica, le dijo a la Policía de Laredo, Texas que Miriam era maltratada. Ellos me quieren a mi para acusarme de secuestro, algo falso. Mi hija huyó de un lugar en la que no está segura y por eso pelearemos por ella", añadió Horacio.

-

VIOLAN LEYES

"En este caso se han violado todas las garantías. En mi criterio la menor debió ser entregada al DIF, para que ellos tuvieran custodia mientras legalmente se resolvía la situación de la niña", dijo el abogado Reynaldo Flores.

Señaló que tanto las autoridades mexicanas como norteamericanas han violado las leyes de protección al menor y Horacio Santos tiene muchas probabilidades de recuperar a sus hijas, sin embargo el caso debe ser enviado a una corte federal.

Actualmente Horacio y Sonia están en busca del apoyo de ambas autoridades, para recuperar a sus hijas o por lo menos que les permitan tener contacto con ellas para asegurarse de que son protegidas y no maltratadas por alguien que no es su madre.