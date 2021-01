Hijastra de Kamala Harris firma con IMG Models

"Ya no se trata realmente de forma, tamaño o género. Ella comunica un momento en el tiempo. Hay un descaro y una alegría que exuda", declaró Ivan Bart, presidente de IMG Models, a The New York Times.

De acuerdo al medio, cuando Bart vio a Ella usando un brillante abrigo de Miu Miu durante la ceremonia de protesta, inmediatamente pensó que la chica comunicaba y tenía que seguir comunicando moda.

Actualmente, la joven cursa el último año de la carrera en Bellas Artes con un enfoque en textiles, en la Parsons School of Design de Nueva York, una las escuelas de diseño más prestigiosas de Estados Unidos.

Sin embargo, ya ha modelado en algunas ocasiones para una agencia más pequeña.

Ella tiene un peculiar gusto por los tatuajes y la ropa colorida, así como el cabello desenfadado y las prendas de punto, personalidad que sumará a la agencia, a la que pertenece Gigi Hadid y Karlie Kloss.

"Como alguien que, al igual que muchas otras chicas allá afuera, tiene problemas de autoestima, es intimidante y aterrador salir a un mundo que está hiperenfocado en ti y en cómo te ves", dijo la joven.