Da Lana del Rey su primer concierto en cuatro años

CIUDAD DE MÉXICO

La última vez que la intérprete de "Born to Die" y "Sad Girl" se subió a un escenario para dar un show completo fue en noviembre de 2019. Desde entonces ha estado trabajando en sí misma y su salud.

Su concierto en Brasil, este sábado, marcó su gran regreso a la música, luego de que en marzo pasado le entregaran el premio Visionary en el evento Billboard Women in Music, en reconocimiento a su trayectoria.

"No tengo exactamente una visión a largo plazo de mi vida, pero si tienen curiosidad, estoy muy, muy feliz", aseguró Lana durante su discurso de aceptación.

"Cuando lancé mi primer álbum hace 14 años, las aguas no estaban tan cálidas. Estoy muy feliz por todos los que sienten que es un momento maravilloso en la cultura para ser ellos mismos y expresarse. No se sentía así en 2008".

También en marzo de este año, Del Rey lanzó su más reciente álbum, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd., el cual fue recibido con críticas positivas, grandes ventas y el apoyo de sus fans.

Durante su concierto en Brasil, la cantante, de 37 años, interpretó varios temas de esta placa, incluyendo rolas como "The Grants", "Sweet" y "Fingertips", entre otras. Posteriormente, trascendió que visitó con su equipo la enorme estatua del Cristo Redentor.

Lana Del Rey ofrecerá un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 15 de agosto. La preventa se llevará a cabo el 31 de mayo, mientras que la venta general se realizará el 1 de junio.