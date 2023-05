En total plenitud

Ciudad de México

"Después de todo lo que he pasado en mi vida, y con las altas y las bajas, y teniendo dinero y trabajo estable, sería un ingrato quejarme por algo. Todo lo malo me ha servido para valorar lo bueno, y es en lo que me fijo, a lo que le pongo atención", observó Bublé en enlace virtual desde sus oficinas en Vancouver.

NADA ES UN HECHO

Papá de cuatro con la argentina Luisana Lopilato, "Miguel Burbuja" (como él mismo se presenta ante quienes no lo conocen y hablan español) afirma que el que su hijo mayor, Noah, sea sobreviviente de cáncer le cambió la vida por completo.

"El dinero te da estabilidad, pero para nada felicidad. Yo conozco a mucha gente famosa, millonaria, acaudalada, que es miserable, cruel y ruin. No podemos dar nada por hecho. Hay gente súper sencilla que tiene un corazón sumamente generoso.

"Yo conocí la bondad por medio de mi hijo y la generosidad por medio de quienes nos ayudaron en el proceso ¿Hoy cómo me siento? Feliz de tener una familia estable y llena de vida. Mi mejor deseo para todos es que tengan sa lud", subrayó.

DE GIRA

Con su gira Higher, el canadiense de 47 años se reencontrará con su audiencia en el País, ya que cantará el 4 de octubre en la Arena Monterrey, el 9 en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 12 y 13 en la Arena Ciudad de México.

"México me quiere. Lo he notado y me gusta que suceda eso".

A diferencia de hace tiempo, el cantante, compositor, productor y actor que ha ganado cinco Grammys y competido por 12 ya habla un español muy fluido y claro.

"Me acuerdo que sólo decía: ´Hola´, ´adiós´ y ´gracias´. Y nada más. Ahora vivo con una argentina que no para de hablar, tengo cuatro chicos que sólo hablan español. Mis suegros no hablan inglés y nos visitan con frecuencia. ¿Cómo no tendría que haber hablado español?

En sus inicios, cuando fue un hit con el disco de covers que incluyó "Fever" y "Sway", sus máximas ilusiones giraban en torno a tener trabajo y poder comprar una casa para su familia.

Ahora tiene una mansión en Vancouver, la cual tiene hasta una pista de patinaje, otra en una lujosa zona de Buenos Aires, y él viaja en vuelos privados.