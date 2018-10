Hay molestia en Denver

Denver, E.U.

Más allá que los jugadores de Broncos de Denver, de la Liga Nacional de Futbol Americano, aceptaron que ellos mismos fallaron en detener al mariscal de campo de Jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, también mostraron su malestar por la labor del cuerpo de réferis.

En la serie con la que Kansas City logró la victoria de 27-23 en el partido del lunes por la noche de la semana cuatro, se dio una jugada polémica en la que el reloj llegó a cero antes de que el balón fuera centrado, por lo que debió castigarse el retraso de juego.

En dicha acción, Mahomes conectó un pase con Demarcus Robinson para una ganancia de 23 yardas y seguir con esta serie que culminó con los puntos que le dieron la victoria.

El apoyador Shane Ray afirmó que todos vieron el reloj en cero, pero destacó que no pueden buscar responsables cuando ellos no hicieron bien su trabajo, en un partido que parecía está en su bolsa.

"Me molestó... todos lo vimos a cero, pero es simplemente frustrante porque no puedes dejar el juego en manos del árbitro y solo tenemos que hacer nuestro trabajo y terminarlo. No podemos permitir que esas situaciones sucedan", apuntó.

Al respecto, Vance Joseph, entrenador en jefe de Broncos, explicó que sí habló con los árbitros, quienes le dijeron que la acción era válida, pues el balón ya se había puesto en juego cuando el árbitro encargado de revisar el reloj de jugada observó la acción.

"Me dijo que levantó la vista, era cero y el balón se había ido. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo", sentenció.