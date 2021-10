Hará fundación en honor a su madre

SIEMPRE EN SU MENTE

"Mamá, te amo, te recordaré por siempre y para todo. No he podido olvidarte desde la noche que te perdí", expresó Constanza en medio de los aplausos de los presentes. Asimismo, Víctor, habló con los integrantes de los medios de comunicación que se dieron cita para cubrir dicho evento y, no dudó en contar que como familia están tratando de continuar con el legado que dejó Edith González para ayudar a otras mujeres que atraviesan por lo mismo que ella pasó.

Sin embargo, la revelación más importante que hizo el hermano de la fallecida actriz es que esta iniciativa especial que se convertirá en una fundación, será encabezada precisamente por Constanza Creel, la única hija que tuvo Edith y que procreó de su fugaz relación con el político Santiago Creel, quien al momento del nacimiento de Constanza (17 de agosto de 2004), se desempeñaba como secretario de Gobernación de México en el sexenio de Vicente Fox.

UNA GUERRERA

"Revive el recuerdo de Edith, el legado de Edith y sobre todo el motivo que nos reúne... Todas estas fundaciones que están luchando porque se lleve una enfermedad atroz con dignidad, con atención médica, con humildad", dijo Víctor y agregó: "Ella no era dos caras: lo que ustedes vieron, así lo enfrentó; lo que ustedes palparon, así lo enfrentó; lo que ella declaraba, así lo enfrentó... Por eso les decía que es estoica, no guerrera, es muy distinto", comentó el hermano de la actriz.

Además, ese mismo día, la cuenta de Instagram de Edith publicó su primer mensaje desde la muerte de la actriz y dio a conocer que a partir de este momento será utilizada para los propósitos y proyectos inconclusos que dejó González.