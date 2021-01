Hará CFE plantas limpias

El 11 de diciembre, CFE anunció que contemplaría instalar 500 megawatts de capacidad en centrales renovables, con una inversión de 2 mil 180 millones de pesos, pero hasta ahora se dio a conocer el periodo de construcción.

En contraste, se instalarán más de 5 mil megawatts de centrales de ciclo combinado, que operan sólo con gas natural. Israel Hurtado, fundador de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, dijo que si no se incorporan energías renovables en el corto plazo, México se verá presionado en sus compromisos de energía para 2024.

En tanto, Claudio Rodríguez Galán, socio de la práctica de energía de Thompson & Knight, expuso que si CFE no quiere invertir en renovables, los privados deben tener oportunidad de hacerlo sin trabas.

"Creo que se presenta un panorama muy complicado si México, a través de la CFE, no empieza a instalar centrales solares o eólicas con el potencial que tenemos, puede ser una situación complicada sobre todo hacia el fin de la Administración actual.

"CFE no contempla renovables pronto y a la vez no quieren que compañías privadas nacionales o internacionales desarrollen, pues el sector estará detenido cuando los socios comerciales van en el camino de las renovables.

Bajo el Tratado de Libre Comercio y Biden (...) puede traer cierta presión para México en cuanto a desarrollar más energía renovable desde la CFE", señaló Hurtado.

"El Plan de Negocios es de CFE y si no contempla renovables no significa que los privados no los puedan realizar, pero esto tendría que ir de la mano de un segundo elemento que es que los dejen trabajar. "Si no quieren renovables, perfecto, pero que dejen trabajar.

Con una CRE autónoma, imparcial, para que los privados inviertan", expuso.