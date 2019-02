Habrá orden en el manejo de gasolina, afirma Rocío Nahle

CIUDAD DE MÉXICO.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, dijo en el Senado que este año no se extenderán permisos de importación de gasolina, "si no los firmo yo".

En las semanas de combate al robo de petrolíferos, con el cierre de ductos, se revisaron los permisos vigentes durante 2018, dijo Nahle, y de 587, sólo se utilizaron 41 autorizaciones de este tipo.



Desde luego, afirmó, "pusimos orden", pero en las normas "no está claro que los permisos no pueden ser transferibles", lo cual no permitirá como secretaria de Energía.



En ese sentido, dio cuenta a los legisladores que no permitió que un agente se hiciera cargo de la distribución de gasolina en varios estados y regiones, sin tener el permiso para abarcar esa cobertura.



Dijo que si se combate el "huachicoleo" de abajo, no se va a permitir el "huachicoleo" de arriba, y en ese sentido, dijo, las autoridades tendrán el control de la gasolina desde que se importa, de dónde, quién, por cuál puerto de ingreso, en qué forma de transporte, la pipa que surte a gasolinera y la bomba misma de despacho al consumidor.



Rocío Nahle García presentó el panorama de la política energética en la reunión plenaria de la bancada de Morena.



Se refirió a la calificación de firma Fitch, que ella desaprobó como "hipócrita", y explicó que la evaluación negativa para Petróleos Mexicanos (Pemex) se debió llevar a cabo meses antes, y la calificadora la divulgó "justo cuando estábamos en el combate al robo de combustible".