Es Reynosa un desastre: Falla Gobierno y la gente pone basura en postes

El Mañana / Staff.- Reynosa es un desastre y el deplorable estado que presentan calles, el servicio de alumbrado público, las deficiencias en la recolección de basura, entre otros más, la ubican como una ciudad de tercera, cuarta o quinta categoría.

En poco o nada ha beneficiado a los reynosenses la labor desarrollada por las autoridades municipales en turno, pues son incontables las fallas que presenta la estructura urbana ya que no hay obras suficientes en el rubro de pavimentación de calles, pese a los reclamos de los habitantes de las colonias populares.

ABANDONO

El abandono en todos y cada uno de los renglones está a la vista por doquier, únicamente se atienden sectores, bulevares y avenidas muy transitadas y que están en el sector centro.

Sin embargo, en recorrido realizado ayer por este reportero se constató que en recolección de basura el servicio deja mucho qué desear y ante la tardanza del paso del camión del municipio la gente coloca la basura fuera de su casa y hay casos en los que hasta cuelgan las bolsas con desperdicios en algunos postes de luz o teléfonos.

La ciudadanía se queja constantemente, también, no solamente por el pésimo trabajo de recolección de la basura, sino por las continuas fallas en alumbrado público. Son varias las colonias distantes del primer cuadro de la ciudad que están en penumbras y, pese al llamado que hacen sus habitantes al Gobierno municipal para que ponga remedio a esa situación, no emprenden ninguna acción sobre el particular.

La gente ya está cansada de la indolencia mostrada por quienes están al frente de la administración municipal de MORENA y, por tanto, exige el derecho que les asiste de contar con una ciudad de primera, con todos los servicios públicos eficientes, pero lamentablemente esto no se da, por falta de voluntad de las autoridades.

Los brotes de aguas negras en diferentes sectores, incluido el centro de la ciudad, son frecuentes y los residentes tienen que soportar los fétidos olores que despiden ante la falta de acción de parte del municipio y de Comapa.

Infinidad de áreas verdes se encuentran enmontadas y solamente algunos camellones son atendidos.

De la recolección de basura también la gente se queja por las serias deficiencias que presenta.