Habrá bingo y ¡boda de perros!

Isla del Padre Sur, Tx.

Una especie de Kermes donde habrá bingo y hasta la celebración de una boda perruna, los amantes de los animales podrán celebrar el Día de San Valentín mientras apoyan una buena causa local.

Friends of Animal Rescue (FOAR), un refugio en South Padre Island, organizará dos eventos temáticos de recaudación de fondos. El primero es el "Puppy Bingo" anual de la organización sin fines de lucro.

El evento se llevará a cabo en The Inn at South Padre el viernes 14 de febrero de 18:00 a 20:00 horas Cada tarjeta de bingo cuesta 2 dólares y habrá premios de bingo.

El evento es BYOB (trae tu propia bebida), además, habrá un sorteo 50/50 y premios.

"Ya hemos donado algunos premios maravillosos", dijo la directora de operaciones de FOAR, Sherry Pindard. "También tendremos un sorteo de canastas de licores para el que venderemos boletos".

Pindard dijo que los boletos para el sorteo cuestan 5 dólares cada uno o 20 por cinco boletos. El sorteo de la canasta de bebidas tendrá lugar en la Boda Dog Gone de FOAR.

Además FOAR organizará su boda anual Dog Gone el sábado 15 de febrero en la isla en Tequila Sunset de 10:30 a 13:00 horas El tema de este año es "No eres más que un perro de caza".

Dos perros de rescate intercambiarán votos y se casarán con un imitador de Elvis, quien será el maestro de ceremonias y el artista durante el evento.

Roscoe, un laboratorio de 3 patas que fue adoptado de FOAR, será el novio en la boda de este año.

"No sabemos por qué su pierna estaba tan dañada, pero lo llevamos al veterinario de inmediato y no pudimos salvarla", dijo Pindard. "En realidad lo llevamos hasta Texas A&M para ver si podían salvarlo y fuimos a tres veterinarios diferentes, pero no pudieron y tuvieron que amputarlo".

No hay cuota de admisión para asistir al evento que tendrá un pastel de bodas para humanos y otro para perros, un desfile de moda para mascotas, un fotomatón y mascotas adoptables de los refugios locales.

INVITAN

Anuncian premios

El evento se llevará a cabo en The Inn at South Padre el viernes 14 de febrero de 18:00 a 20:00 horas Cada tarjeta de bingo cuesta 2 dólares y habrá premios de bingo.