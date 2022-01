´Güero´ Castro supervisa en la casa

"Salí positivo, creo que desgraciadamente fue en el aeropuerto de la ciudad, creo que no se están tomando las medidas necesarias para que podamos convivir, pero afortunadamente en la producción no he tenido reporte de gente de talento contagiada. Televisa no ha escatimado en estar haciendo pruebas, pero con esta nueva cepa parece que es imposible —controlar—, hay que tener todas las precauciones y cuidados", señala.

Esta es la primera vez que le da Covid-19, y comparte que se siente más seguro porque ya tiene las dos vacunas y el refuerzo.

"Lo único es que ha habido dolor de cabeza, fatiga, espero ya los siguientes días poderme integrar a la oficina. Soy muy inquieto, no me sé estar tranquilo, ando buscando a cada rato estar haciendo esto o lo otro, pero es un momento en el que debo estar en reposo y tengo un equipo maravilloso, Ernesto Hernández, mi productor asociado, se está haciendo cargo de todo".

Sus hijas Sofía, Fernanda y Regina Castro también pasaron por el virus en diciembre pasado, pero Sofía ya estaba recuperada para el 24 de diciembre, y Fernanda igual tuvo que enfrentarlo estando en Boston. Él, mientras tanto, comenta que está encerrado en casa y bajo vigilancia médica.

"El doctor me tiene checado, el virus ha sido benévolo conmigo, meramente han sido pequeños dolores de cabeza. La gente debería ser más responsable con esto, la vacuna ayuda, la vacuna realmente asiste y espero que la gente que no lo ha hecho no lo piense mucho".

Sobre la posibilidad de realizar la segunda parte de "La desalmada", agrega que espera coordinar las agendas de los actores.