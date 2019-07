Guardado acepta que está dispuesto a disputar los Juegos Olímpicos 2020

Puebla.-

El volante Andrés Guardado afirmó que está con toda la disposición para ser parte de la selección mexicana de futbol que dispute los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la única competencia que no ha disputado.

El jugador del Real Betis de Sevilla ya no da la edad para jugar esta competencia, sin embargo, puede ser uno de los tres elementos mayores de 23 años que se permiten como refuerzo.

"Me encantaría (estar en Tokio 2020), la verdad, (pero) no quiero meter presión a quien sea el entrenador", indicó.

Dejó en claro que está con toda la disposición de participar, esto en caso de que consideren que puede ser un elemento que aporte para la consecución de los objetivos del Tri.

"Simplemente siempre he estado disponible para donde se me necesite y si se me necesita, voy a estar dispuesto", apuntó.

Destacó que unos Juegos Olímpicos es el único certamen que le falta con la playera "verde", por lo cual lo ilusiona todavía más para participar. "Es algo que me ilusionaría muchísimo, es la única competición, a nivel selección, que me hace falta, entonces iría con mucho gusto", sentenció.

Guardado, quien llegaría con 33 años a la justa olímpica, ha disputado las Copas del Mundo Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, las copas Confederaciones Brasil 2013 y Rusia 2017, además de las copas América Venezuela 2007 y Centenario 2016.

El cuadro mexicano buscará su boleto a Tokio 2020 durante el Pre Olímpico de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe (Concacaf), que se disputará entre octubre y noviembre.