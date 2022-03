Grandioso debut en cines

The Batman, de Matt Reeves, ganó 21.6 millones de dólares en las vistas previas, según Variety y Deadline.

El reinicio del superhéroe apunta a un debut de 100 millones de dólares o más, impulsado por las buenas críticas y el interés en que Robert Pattinson asuma el papel principal.

El total incluye eventos de fanáticos y marca la segunda mejor apertura previa al espectáculo de la era de la pandemia: Spider-Man: No Way Home, de Marvel, que aún tiene el récord con su debut de 50 millones de dólares, en diciembre de 2021.

SUPERA A TODOS

El preestreno The Batman superó los estrenos previos a la pandemia de The Joker de DC Comics (13.3 millones); Aquaman (13.7 millones) y Escuadrón Suicida, de 2016 (20.5 millones), pero está debajo de The Dark Knight (18.5M); The Dark Knight Rises (30.6M) y Batman v. Superman (27.7M).

The Batman se encuentra en un territorio de taquilla saludable y llega en un momento crucial para los cines en Estados Unidos: se acaba de anunciar que se levantará el mandado de uso de máscaras en interiores para vacunados y no vacunados.

En The Batman, el protagonista de Crepúsculo interpreta tanto a Batman como a su alter ego Bruce Wayne, uniéndose a una larga lista de actores que se han puesto la capa y la capucha que incluye a Christian Bale, Michael Keaton, Ben Affleck, Val Kilmer y George Clooney.

Además de Pattinson, The Batman está protagonizada por Paul Dano como Riddler, Zoe Kravitz como Catwoman, Andy Serkis como el mayordomo de Batman, Alfred Pennyworth, y Colin Farrell como Penguin.