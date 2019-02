Gobierno de Maki Ortiz suma obras por más de 3 mmdp

La Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez aplicará en este año 2019 un presupuesto inicial de 604 millones de pesos para continuar con el programa de obras más grande en la historia de la ciudad, que en tan sólo dos años benefició a los reynosenses con una inversión de 2 mil 500 millones.

"Los colonos son verdaderamente un equipo, eso nos convenció en el Municipio, ver que tienen muy claras las ideas de lo que necesitan, ver que están de acuerdo", declaró la Presidente Municipal ante ciudadanos del sector poniente.

"No he prometido soluciones con una varita mágica pero si aseguré una mejora continua, ir enfrentando ese rezago que por más de 30 años están sufriendo y darles más obras porque merecen una vida digna y, este año vamos a hacerlas donde más lo necesitan", aseguró la Alcaldesa ante familias del oriente de la ciudad, donde la Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 fue rehabilitada completamente.

A partir del mes de febrero del año en curso los ciudadanos y la Alcaldesa Maki Ortiz Domínguez inauguraron obras que superan los 200 millones de pesos, pavimentaciones de concreto y asfálticas, infraestructura escolar, obras de drenaje sanitario y pluvial, un puente vehicular, entre otras, que benefician a más de 10 colonias.

En el año 2017 la Presidente Municipal recibió de parte del Gobierno Federal, un reconocimiento, entre sólo 20 Municipios de todo el país, por el uso trasparente, eficiente, eficaz y participativo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, -FAIS-.

El Gobierno de Maki Ortiz ha invertido donde más se necesita, derivado de tomar en cuenta a la sociedad civil en las decisiones del Ayuntamiento; más de 350 calles han sido pavimentadas y más de 130 escuelas mejoraron con bardas perimetrales, módulos sanitarios, salones didácticos, comedores, techumbres, bibliotecas y equipo de cómputo.

LA INVERSIÓN

$200,000,000 en obras en colonias del Oriente al Poniente,Norte y Sur de la ciudad.

$120,000,000 en Sector Oriente, colonias Nuevo Amanecer, Ernesto Zedilllo y 20 de Noviembre.

$16,000,000 en colonias Esperanza, Satélite 1, Universitaria y José López Portillo.

$19,399,424 en calles de las colonias Arcoíris, Ampliación Arcoíris y Pedro J. Méndez.

$23,000,000 en 6 pavimentaciones y un Aula-Comedor escolar, en Módulo 2000 Rancho Grande, Esfuerzo Nacional y Valle Alto.