Gobernador de Aguascalientes dice que Marko anticipó derrota en 2024... y Cortés lo revira

El gobernador panista dijo que Cortés le aseguró que buscarían impulsar a los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; al de Yucatán, Mauricio Vila, o la propia gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, "para ver qué logramos rescatar".

"Le dije: ´¿entonces qué andas haciendo buscando la presidencia del partido?´, y me dice: ´es que se va a perder el 22 y el 24´, o sea adelantó que el 2024 también lo iba a perder.

"Y yo dije: ´pues qué descaró, qué desfachatez, porque en ese momento andaba buscando la reelección, o sea, ¿dónde cabe reelegirse a un candidato, digo a un presidente con esta visión de derrota?, porque le agrego algo que, seguramente también causará ruido, pero pues es el momento, ¿no?".

Según el gobernador la respuesta de Marko Cortés fue: "no, es que es la realidad y buscaremos impulsar y motivar a Diego, gobernador de Guanajuato, a Mauricio Vila, gobernador, y que lo sepan mis compañeros porque los estimo, gobernador de Yucatán, y a Maru, gobernadora de Chihuahua, para ver qué logramos rescatar en el 24".

La víspera, Latinus difundió un audio en el que Marko Cortés reconoce que el blanquiazul solamente tiene oportunidad de ganar una de seis elecciones a gubernaturas en 2022.

¡Mientes, Martín!

El propio Marko Cortés reviró la versión de Martín Orozco y, en su cuenta de Twitter, aseguró que el gobernador mentía.

"No le hagas el juego a @lopezobrador_, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022".

¡Mientes, @MartinOrozcoAgs!



No le hagas el juego a @lopezobrador_, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022. — Marko Cortés (@MarkoCortes) November 3, 2021

Dichos descontextualizados

En conferencia de prensa en el Senado, el coordinador de la banca panista Julen Rementeria, dijo que se han descontextualizado las palabras de Marko Cortés y aseguró que nunca ha escuchado decir al dirigente nacional que perderán en las elecciones porvenir.

"No he oído ningún otro comentario, he tenido la oportunidad de estar en varias reuniones y, digámoslo así, en donde hay pocas personas, en privado pues, y jamás se ha hablado de la posibilidad que no sea otra que la de ganar, de ir por la victoria, de lo demás, pues cada quien se tiene que hacer responsable de sus dichos y de sus cosas. Yo lo que puedo asegurar es que en la mente de Marko Cortés está el construir una alianza muy fuerte con los ciudadanos y de ser posible con otras fuerzas políticas para ganar en el 22, ganar en el 23 y ganar en el 24, como él mismo lo dijo en algunos medios de comunicación".