Gignac revela sus planes para cuando se retire con Tigres

"Llegué hace seis años y sabía que no era para un rato; sabía que esto no era una aventura, que íbamos a estar juntos mucho tiempo, no sé por qué, era algo que no puedo explicar, algo increíble y se ha cumplido. Ya soy de Monterrey", dijo el francés.

Refrendó que se siente mexicano al 100 por ciento, y ya hasta defiende a Nuevo León, su estado adoptivo. "Soy totalmente mexicano. El país, la ciudad, el ciudadano regio, soy uno más... Somos un estado increíble, la gente del Norte, es increíble y me encanta vivir aquí. Terminaré mi carrera en Tigres, lo he dicho varias veces, y me quedaré en México para vivir ya para mi otra vida".

André-Pierre Gignac ha ganado cuatro títulos de Liga MX con los felinos y dos de goleo, su contribución ha sido grande, pero asegura que Tigres no es Gignac: "Pertenezco a una institución, a un grupo increíble, lo mejor que me.pudo haber pasado. Tigres existía y va existir antes y después que André, entonces no podemos decir eso, definitivamente, yo soy de Tigres, pero no soy Tigres".

De cara a este torneo, el galo afirmó que el equipo como siempre irá de menos a más, peleará por el título, pero espera que la afición regrese a los estadios, porque le hace falta: "Los extraño mucho, ellos empujan, lanzan y en los momentos difíciles son muy necesarios, es como jugar con 12 y son fieles al 100; hay gol en contra y están cantando más fuerte, el apoyo está siempre, ya quiero que regresen a los estadios".