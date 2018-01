Ciudad de México

Su publicista explicó que José José se encuentra internado con el fin de que su cuerpo absorba de una mejor forma los nutrientes necesarios.

Luego de que se diera a conocer la noticia de que José José estaba internado nuevamente, ha sido Laura Núñez, su representante, quien ha explicado que el artista se encuentra fuera de peligro y que su ingreso ha sido sólo preventivo.

En entrevista , Núñez detalló que el cantante sigue de buen humor y que esperan abandonar el lugar en menos de dos semanas, tiempo necesario para ver respuesta por parte del cuerpo del cantante y que lo ayudará a ganar un poco de peso.

BAJO EN PESO

“José volvió a ingresar por los nutrientes. Desde un principio dijimos que estaba manejando un peso muy bajo de 50 kilos, no subía de peso y no sube de peso, entonces eso es un problemita y los nutrientes no los está absorbiendo porque inclusive me decían pues qué bueno que no subió de peso porque eso nos notifica que había algo mal”, dijo.

Núñez detalló que fue el poco aumento de peso en el artista el que motivó a que los doctores le hicieran un nuevo estudio, mismo que abrió la puerta a la posibilidad de que se siguiera el tratamiento en casa, pero ellos, para evitar cualquier riesgo, decidieron hacerlo desde la comodidad del hospital.

“No solamente era subir de peso sino checar que los nutrientes no están yendo a donde deben de ir que es a la masa muscular, a los intestinos y a todo nuestro aparato como debe funcionar bien. Debido a que no veíamos que subiera de peso eso nos trajo a que hicieran otros estudios y ya vieron que el cuerpo no los estaba absorbiendo y se decidido que se hiciera por la vena y se está haciendo la alimentación, para ahora sí aprovechar los nutrientes.

DE BUEN ÁNIMO

La publicista expresó que “El Príncipe” sigue con buen estado de ánimo, además de que quiso resaltar que el cantante no corre peligro alguno, lamentando la falsedad de la información publicada en una revista esta semana hace un par de días, subrayando que las fotos publicadas tenían más de un año de antigüedad.

“Los médicos lo vieron, lo valoraron y es como empezamos la nutrición. No hay ningún riesgo, nunca llegó a urgencias ni a cuidados intensivos, afortunadamente hemos estado visitando el hospital continuamente porque no queremos padecer ningún riesgo. Venimos al tratamiento, nos dieron la posibilidad y se internó”, concluyó.