Fragmenta Gobierno compra de medicina

Se resolvió la adquisición de medicamentos, debido a que no hubo entendimiento con la UNOPS.

Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico, informó que en este esquema de convocatorias no se contempla a Pemex.

En las convocatorias emitidas por el Insabi, la demanda está integrada por poco más de 844 millones de piezas de medicamentos genéricos y las de UNOPS por 217 millones de piezas.

Se trata, dijo, de procesos de consolidación parciales y representan prácticamente la mitad para un proceso de consolidación de carácter anual, el cual es normalmente superior a las mil 500 millones de piezas.

Sobre la participación de Pemex, el experto explicó que aunque en la compra consolidada de medicamentos 2021, estaba incluido, la institución resolvió por cuenta propia la adquisición de medicamentos, debido a que no hubo entendimiento con la UNOPS.

"Cuando le avisaron que iba a recibir medicamentos por parte de UNOPS, (Pemex) ya no los iba a aceptar porque ya había resuelto. Pemex participó, pero no hubo entendimiento en el cumplimiento de los contratos; entonces, como resolvió directamente algunas de sus claves ya no quiere tratar con UNOPS", dijo.