Fitzpatrick maneja a los Jaguars nuevamente, esta vez con los Dolphins

JACKSONVILLE, Fla.

No importa qué uniforme lleve el mariscal de campo oficial.

Fitzpatrick representó tres touchdowns y llevó a Miami a una victoria 31-13 el jueves por la noche, convirtiéndose en el primer mariscal de campo de la NFL en lograr seis victorias sobre el mismo oponente con seis equipos.

"Fitz está loco", dijo el ala cerrada Mike Gesicki. "Tiene (37) y juega como si tuviera 23. Ves lo divertido que tiene. Después de que anoté, salimos del campo con el pecho chocando y gritando. Es muy divertido jugar con él ".

El resultado desigual también le dio a Miami (1-2) su primera victoria de dos dígitos en 39 partidos, poniendo fin a la sequía más larga de la liga. Fue la primera vez que los Dolphins ganan un juego por más de ocho puntos desde el 3 de diciembre de 2017, una victoria de 35-9 sobre Denver.

Fitzpatrick completó sus primeros 12 pases, un récord personal, cuando Miami anotó touchdowns en sus primeras tres series por primera vez desde 2011. Terminó la noche celebrando otra victoria sobre los Jaguars (1-2).

"Es por eso que todavía juego", dijo Fitzpatrick. "Disfruto jugando, especialmente cuando estás teniendo éxito. Me siento como el chico más afortunado del mundo que a veces puede salir y jugar al fútbol con mis amigos ".

Mejoró a 6-2 como titular frente a Jacksonville, con victorias en Cincinnati (2008), Buffalo (2012), Tennessee (2013), Houston (2014), los New York Jets (2015) y ahora Miami.

Fitzpatrick también corrió para 39 yardas y una anotación, sus piernas de 37 años lucían tan frescas como cualquier otra en el backfield de Miami.

Completó 18 de 20 pases, el último para él mismo, para 160 yardas y dos touchdowns en su última salida exitosa contra los Jags, quienes cometieron innumerables errores al no mover consistentemente las cadenas y salir del campo en tercera oportunidad.

En resumen, lucían exactamente como el equipo que la mayoría de los forasteros esperaban que fueran esta temporada.

"Como grupo simplemente no lo logramos", dijo el mariscal de campo de los Jaguars Gardner Minshew, quien completó 30 de 42 pases para 275 yardas y dos pérdidas de balón. "Tuvimos demasiados errores. Eso es simple y llanamente ".

Los errores más atroces de Jacksonville:

—Chris Conley dejó caer dos pases que habrían sido primeros intentos y fue señalado por interferencia de pase ofensivo en el tercer cuarto. Minshew perdió el balón en la siguiente jugada, lo que llevó al cuarto touchdown de Miami de la noche.

"Dejé caer esta ofensiva", dijo Conley. "Noche difícil."

—Minshew escuchó un lanzamiento hacia el lado corto del campo en una jugada de tercera y cinco. Fue capturado en la siguiente jugada, poniendo fin a una oportunidad de cerrar el juego en el entretiempo.

—El tackle izquierdo Cam Robinson fue descalificado por hacer contacto con un oficial luego del balón suelto de Minshew.

—El esquinero novato CJ Henderson estaba en el lado equivocado de una de las cuatro llamadas de interferencia de pase contra Jacksonville. Tampoco pudo tocar al receptor Jakeem Grant después de que Grant hizo una atrapada en picada. Grant saltó y ganó 10 yardas adicionales.

Para colmo de males, los Jaguars pueden haber perdido al apoyador Leon Jacobs durante la temporada. Jacobs fue sacado del campo en la serie inicial con una lesión en la rodilla derecha.

Fitzpatrick ya tenía el control para entonces. Anotó algunas jugadas más tarde cuando Jacksonville permitió un touchdown en la serie inicial del juego por tercera semana consecutiva.

"Tenemos que hacer un mejor trabajo en la ejecución desde el principio", dijo el entrenador de los Jaguars, Doug Marrone.

Fitzpatrick envió pases de TD a Preston Williams y Gesicki, su mejor tiro de la noche, en la primera mitad y corrió para anotar en la tercera.

Todo salió tan bien para Fitzpatrick que incluso un pase en la línea de golpeo en el cuarto rebotó directamente en sus brazos para una recepción.

"Rara vez me verán resbalar, y hoy resbalé", dijo. "Puede que eso no vuelva a suceder en todo el año. lanzar un bloque y recibir un golpe, eso me ayuda a entrar un poco en el juego ".

PUNTO BRILLANTE

El corredor novato James Robinson fue uno de los pocos puntos brillantes de Jacksonville. Corrió 11 veces para 46 yardas y dos touchdowns y tuvo seis recepciones para 83 yardas.

DEBUT DE WRIGHT

El novato de los Jaguars, Brandon Wright, hizo su debut en la NFL contra Miami, uniéndose a una pequeña lista de pateadores negros en la historia de la liga. El grupo incluye a Gene Mingo, Cookie Gilchrist, Donald Igweibuike, Obed Ariri, Cedric Oglesby y Justin Medlock.

Wright falló uno de sus dos intentos de puntos extra. También se lesionó una ingle en el último cuarto.

LESIONES CLAVE

El profundo de los Jaguars, Andrew Wingard, fue descartado en el entretiempo por una lesión en el músculo central. Estaba reemplazando al abridor Jarrod Wilson, quien está en la reserva de lesionados. ... El receptor de los Jaguars, DJ Chark (pecho / espalda), fue descartado unas seis horas antes del inicio del partido. Se espera que vuelva a la práctica la semana que viene. ... Los Dolphins no contaron con el esquinero número uno Byron Jones (ingle / tendón de Aquiles).

JUSTICIA SOCIAL

Ambos equipos permanecieron en su vestuario para escuchar el himno nacional, continuando su presión por la justicia social y racial.

HASTA LA PRÓXIMA

Miami recibe a Seattle el 4 de octubre. Los Dolphins han ganado cinco de los últimos siete encuentros, incluidos tres consecutivos en el sur de Florida.

Jacksonville juega en Cincinnati el 4 de octubre. Los Jaguars han ganado dos seguidos contra los Bengals, logrando victorias en 2017 y 2019.