Finn Florijn da positivo después de competir

Finn Florijn, remero neerlandés de 21 años de edad, dio positivo a coronavirus después de haber participado en la prueba de scull individual masculino.

Aunque no había clasificado directo a la siguiente ronda, tenía la posibilidad de estar en el repechaje, pero esa opción le fue retirada. Fue puesto en cuarentena de manera inmediata, como ha sucedido con todos aquellos que han sido diagnosticados con la enfermedad que tiene a todo el mundo en alerta.

Su caso se da pocos días después de que el taekwondoín Reshme Oogink y la patinadora Candy Jacobs también fueron diagnosticados con el virus dentro de la delegación de Países Bajos.

"Desafortunadamente, tenemos un nuevo caso aquí y no hay palabras para describirlo", dijo Pieter van den Hoogenband, jefe de misión de ese país. "Habíamos llevado a cabo los más rigurosos protocolos para que no se presentara esto, pero claramente no han funcionado del todo".