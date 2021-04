Feliz en su regreso a la conducción

"Es admirable lo que la productora Andrea Rodríguez está haciendo por Hoy", comenta Tania Rincón, quien regresó a la conducción del matutino por una semana, mientras Andrea Legarreta está de vacaciones.

Noticia Relacionada Sale cara la historieta

"Mi querida Magda, que está en el cielo, tenía una gran estructura, era una productora que tenía todo bajo control, tenía en su equipo a gente muy capaz, para muestra su hermana Andrea, que se quedó al frente del programa y siempre le adivinaba el pensamiento, trabajaban como un organismo y eso se ve reflejado (en el hecho de) que su programa siga llevando su toque, su firma".

Aunque a muchos les gustaría el regreso de la conductora a "Hoy", adelanta que no hay planes de hacerlo, tan sólo fue para cubrir la ausencia de su amiga Legarreta, quien en su cuenta de Instagram está subiendo imágenes de cómo la está pasando en Miami, Estados Unidos.

"No me lo han ofrecido, ahorita porque se presentó la oportunidad y la productora, que me quiere mucho, me pidió ayuda, la cual yo encantada", explica. Expresa que para ella estar en Hoy no lo siente como un trabajo, sino al contrario, se divierte y es feliz conviviendo con Galilea Montijo, Andrea Escalona, Raúl Araiza y todos los miembros del programa.

"Ya lo siento como un ambiente muy familiar porque me ha tocado ir varias veces desde que estábamos con toda la promoción para Guerreros. Me dio mucho gusto que me contemplaran porque me llevo muy bien con todos, para mí es como tomar unas ricas vacaciones", comenta.

Aunque comparte que nunca faltan los nervios al iniciar cada transmisión.

"Siempre siento la mariposa en el estómago, pero es muy bonito, porque cada programa es un nuevo reto y bueno para estar preparada, lo he disfrutado".