Falta definir al Atlético

En el futbol se gana con goles y en los 180 minutos que van de este torneo, el Atlético Reynosa se ha cansado de fallarlos. El colombiano Juan Angulo fue de los pocos futbolistas que se detuvo para convivir con los aficionados luego de la dolorosa derrota ante el Pacific FC (0-1) y habló de la falta de contundencia que ya les está cobrando factura.

"Poco tristes porque el resultado no se nos dio, lastimosamente tuvimos muchas oportunidades para poder hacer los goles pero no las concretamos, el futbol es así, el futbol te cobra y ellos nos llegaron una vez y la metieron, por eso nos vamos tristes, creo que hay que seguir preparándonos, esto apenas está empezando y no hay que bajar los brazos", comentó el mediocampista, quien también dejó escapar una jugada muy clara de frente a la portería. La buena noticia es que el problema tiene solución y para eso tendrán que trabajar mucho.

"Lo que más nos alerta es la definición, hacemos muchas jugadas, mantuvimos la pelota todo el partido pero al final de nada sirve, el futbol se gana con goles y hay que trabajarlo", señaló.

La presentación en casa no salió como lo habían planeado. De seis puntos posibles el Atlético apenas ha podido rescatar uno, pero "El Parcero" confía en que se van a levantar cuanto antes.

"A partir de ahora retomar lo bueno, y lo que hicimos mal trabajarlo en la semana porque esto apenas está empezando, Reynosa tiene que dar mucho más por nosotros y por la afición", expresó el único jugador extranjero del equipo.

Angulo aseguró que aunque los resultados no se han dado, el equipo está desarrollando buen futbol.

"A pesar de que apenas nos estamos conociendo, creo que el equipo se está desenvolviendo bien y pareciera que nos conociéramos de mucho tiempo, nos está faltando el último toque, pero hay jugadores nuevos de mucha calidad", afirmó.

El conjunto reynosense intentará sacarse la espina este viernes cuando visiten a Durango en la jornada 3 de la Liga Premier.