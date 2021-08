Explican adeudos en el FODEPAR

"Los adeudos (de deportistas como el lanzador de martillo Diego del Real por 1.9 millones de pesos) existen, son reales pero no tienen que ver con el fideicomiso, son adeudos de años atrás, no de esta administración", dijo Guevara .

"Siguen mal utilizando la información y especulando alrededor de ella. Ese remanente de adeudo es desde que existe Fodepar, de atletas que no comprobaron, viáticos no comprobados, designaciones económicas que se terciaron para entrenadores y que datan desde 2010 o antes a la fecha y eso da un monto de 70 millones que obliga a que lo tienen que pagar y ahora tenemos que buscar el encuentro con cada uno de esos atletas, entrenadores u federativos", explicó.

Defiende Guevara cosecha olímpica

No se consiguieron las 10 medallas pronosticadas, pero los cuatro podios de tercer lugar y los siete cuartos lugares son reflejo de hubo buenos resultados en Tokio 2020 afirmó la titular de la Conade, Ana Guevara, su regreso de Japón.

Por eso, no debe hablarse de una actuación catastrófica de la delegación mexicana que compitió al nivel que requiere una justa como los Juegos Olímpicos, añadió la dirigente.

"No hay nada qué reclamarle al equipo. No hay que ser catastrofistas y hacer una devaluación de la delegación, compitieron contra el mundo y están a la altura del mundo. Resultados los hubo, el pronóstico de las 10 medallas es el que no se concretó. El resultado es positivo, el desempeño de la delegación en numeralia creo que deja buen sabor de boca. Fueron muchos cuartos lugares que de haber sido medallas hubiéramos rebasado los 10 metales pero el pronóstico no tiene palabra", lamentó Guevara.

La subcampeona olímpica en Atenas 2004 rechazó tajante que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara premios para los cuartos lugares como una forma de matizar que la cosecha proyectada de 10 metales no se consiguió, pues justificó que el día del abanderamiento el Jefe del Ejecutivo dijo que habría estímulos para toda la delegación.

Guevara adelantó que el Presidente recibirá hasta el próximo conjuntamente a los medallistas en olímpicos y a quienes suban al podio en los Paralímpicos.