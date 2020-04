Exigen trabajadores respetar cuarentena

Lo que ellos quieren es que la planta dé el permiso pagado al cien para que ellos se puedan ir a sus casas Dolores Zúñiga Vázquez, secretaria general del Sindicato Industrial de Maquiladoras de Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores de la planta maquiladora KEMET en esta capital se manifestaron para exigir que se les autorice la salida con goce de sueldo para acatar el llamado de las autoridades sanitarias de guardar cuarentena en sus hogares, no obstante, la administración de la transnacional estadounidense ofreció incentivos para los trabajadores que deseen permanecer en sus puestos de trabajo.

"Los compañeros lo que quieren es que respeten el llamado del Gobierno Federal y que se puedan ir a sus casas porque ellos se vienen a trabajar y tienen a sus niños en sus casas y no saben si ellos en la calle agarran la enfermedad y peligran ellos y sus familias", reveló la secretaria general del Sindicato Industrial de Maquiladoras de Victoria, Dolores Zúñiga Vázquez, "lo que ellos quieren es que la planta de el permiso pagado al cien para que ellos se puedan ir a sus casas".

Se trata de mil 200 trabajadores, tanto sindicalizados como de confianza, los que laboran para la empresa dedicada a la elaboración de componentes electrónicos; la lideresa sindical mencionó que KEMET ofrece un bono de 500 pesos a la semana a los trabajadores que continúen en la línea de producción, además, cuentan con gel antibacterial en sus puestos de trabajo y en el comedor, y disponen de personal médico con 2 doctores y 6 enfermeras para atender al personal.

En el caso de la planta uno de APTIV, Zúñiga Vázquez dijo que son 2 mil 300 trabajadores los que se encuentran en sus casas con goce del cincuenta por ciento de sus sueldos, asimismo, mencionó que como representante sindical negocia con la empresa estadounidense para que se les entregue el otro cincuenta por ciento de su sueldo para poder cubrir sus necesidades económicas durante el período que dure la cuarentena.

SÓLO LA MITAD

"Ahorita los trabajadores no se están presentando a trabajar en APTIV, por teléfono les están diciendo que no se presenten a trabajar, no están firmando nada, pero les están dando el sueldo al cincuenta por ciento", mientras tanto, los 2 mil 300 trabajadores de la planta dos de APTIV también mantienen detenida la producción y guardan cuarentena en sus hogares como medida de protección contra el Covid-19.





Demandan obreros respetar disposición del Gobierno de la República.