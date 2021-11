Exigen renuncia de Mario Delgado como presidente en Morena

El sábado, durante casi cinco horas, los consejeros nacionales se enfrentaron por las decisiones que ha tomado Mario Delgado como dirigente nacional y las pugnas internas que se viven en todo el País.



"Mario: si no entiendes qué quiere el país de Morena ¡renuncia! No hay bronca, súmate a las tareas que puedes hacer, y lo has hecho muy bien, defendiendo la contrarreforma energética", le soltó Paco Ignacio Taibo II, morenista y director del Fondo de Cultura Económica al líder nacional.