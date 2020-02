Exigen feministas no detener averiguaciones

Tampico, Tam.- Un grupo de feministas de movimientos incluso nacionales protestaron en la Plaza de Armas debido a que se sigue dando la muerte violenta de mujeres y hasta de algunas activistas sociales.

Quien sólo se identificó como Romina, dijo que también protestan contra la violencia machista que existe en el país.

"Tenemos los casos de Isabel, Lita y Jessica Gabriela, en algunos casos ya hay sentencia pero la mayoría no ha corrido con la misma suerte", aseveró.

Las mujeres quieren de las autoridades justicia, que no se detengan los casos y que las carpetas no se cierren solo porque no hay cooperación de testigos u otras causas.

Dijeron que es importante hacer conciencia de no dejar de lado esos casos.

Romina señala que con ese tipo de acciones quieren hacer recordar a las mujeres que no están solas y que están unidas y no van a descansar hasta que se haga justicia.

"Entre todas nos apoyamos, aquí no es mujeres contra mujeres sino todas unidas contra la violencia hacia nosotras", destacó.