Exigen a AMLO investigar contratos a Baker Hughes

Este medio publicó que Pemex otorgó a Baker Hughes cuatro convenios de ampliación que modifican y multiplican por cinco la cifra máxima establecida originalmente en un contrato firmado en 2018. Dos de éstos se autorizaron en 2019, mientras el hijo y la nuera del Presidente vivían en una casa de un alto ejecutivo de la compañía, en Houston, Texas, según documentaron Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus.

Senadores de Oposición consideraron que esto implica un gran golpe a la credibilidad del titular del Ejecutivo federal, al que le exigieron ordenar una investigación al respecto; aunque consideraron que en escándalos anteriores de su familia o funcionarios de Gabinete, la justicia no ha alcanzado estos casos de corrupción.

CONFLICTO DE INTERESES

El panista Damián Zepeda opinó que se trata de un evidente conflicto de interés que debería tener consecuencias, aunque previó que éstas vengan principalmente de autoridades de Estados Unidos.

"Es una percepción política, a mí me parece que se desmoronan por completo las banderas principales del Presidente López Obrador en su Gobierno, como las que a lo largo de su vida ha impulsado, que son la honestidad y la austeridad. Creo que queda destrozada por completo la credibilidad de este Gobierno en esta materia", consideró.

"Esa es la exigencia al Gobierno de México, por supuesto, en este caso a la Fiscalía, que se abra una investigación y en el extranjero pues ya compañeros han presentado incluso sus demandas, eso en términos legales. Segundo, completa transparencia en el tema, es decir pues debería, por interés público, transparentarse por completo si existen otro tipo de contratos con esta empresa, y si hubo algún otro caso indebido en donde haya conflicto de interés", pidió.

´No se puede tapar el sol con un dedo´

- "Me parece que no se puede tapar ya el Sol con un dedo, y queda más que claro que esa empresa fue beneficiada en este Gobierno. Este crecimiento exponencial de más de 400 por ciento que ustedes informan hoy, pues hace evidente la relación que se tenía muy privilegiada con el Gobierno

- "Espero que sí (se investigue), pero la evidencia me dice que no, o sea, nunca a alguien cercano al Presidente le ha pasado algo. En los evidentes casos de escándalo y de conflicto de interés, hay videos con sobres en efectivo, hay mansiones inexplicables, hay propiedades no declaradas correctamente por sus secretarios, hay contratos dados a gente cercana de sus funcionarios, hay casos que los tribunales que han marcado como indebidos como el caso del Estado de México y no pasa absolutamente nada. Creo que está muy claro que en este Gobierno es impunidad absoluta para los cercanos de López Obrador"

- Zepeda insistió en que este caso no se trate como casualidad, sino como un claro conflicto de intereses y que se castigue.