¡Evolucionó en Portugal!

Zapopan, Jalisco.

Al ser presentado como jugador del Guadalajara, seis días después de que se hizo oficial su llegada, Antonio Briseño dijo ayer haber evolucionado con el año que vivió en el futbol de Portugal.

"Crecí muchísimo en leer el juego, allá son muy estructurales, más de respetar tu zona, estar ahí. Crecí muchísimo con la técnica, con los pases largos. Sí te puedo decir que soy un mejor jugador de lo que me fui, sin lugar a dudas", declaró el defensa tapatío al ser presentado por Amaury Vergara, presidente de Chivas.

El "Pollo" se mostró despreocupado por llegar al redil a pelear por salir de la zona de descenso.

"La cuestión porcentual son números, no asusta a nadie. He jugado en temas porcentuales desde el Veracruz, con Feirense también jugué el descenso y creo que sé manejarme muy bien bajo presión. Sé lo que es Chivas. Es el reto más importante en mi carrera", dijo.

¿Por qué dejar el futbol de Europa para venir acá?

"Es Chivas y cuando te dicen Chivas y es el más grande de México, no le puedes decir que no. Es una oportunidad única y no la dejé pasar", respondió.

Sobre su pasado como canterano del Atlas, a donde llegó desde niño y con el que debutó en 2011, el defensa se mostró agradecido, pero aclaró que su formación en Primera División la adquirió en otras latitudes.

"Yo me formé en otros clubes en el sentido de que crecí futbolísticamente hablando en la Primera División, en Tigres, en Veracruz, en Feirense", afirmó.