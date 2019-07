Evitarán tragedias el Día de Independencia. Frenan fuegos artificiales

McAllen, Tx.- En 2018 se registró un estimado de 9,100 lesiones vinculadas con el uso de fuegos artificiales que fueron tratadas en salas de emergencias en la unión americana, y el 62% de ellas ocurrieron entre el 22 de junio al 22 de julio, por lo que al acercarse la celebración de la independencia de Estados Unidos, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor quiere asegurarse de que los consumidores conozcan los riesgos, con el fin de que puedan prevenir tragedias.

"La CPSC trabaja todo el año para prevenir muertes y lesiones causadas por fuegos artificiales, verificando que estos cumplan con las regulaciones de seguridad en el mercado", dijo Ann Marie Buerkle, presidenta en funciones de la CPSC. "Más allá de los esfuerzos de la CPSC, queremos estar seguros de que todos tomen sencillas medidas para disfrutar de una celebración segura con sus familiares y amigos".

Los riesgos:

Recuerde, aún si los fuegos artificiales para el consumidor son legales, también tienen riesgos. Si enciende un fuego artificial, tenga en mente la seguridad para usted, su familia y los que están a su alrededor.

>Asegúrese de que los fuegos artificiales son legales en su área antes de comprarlos o usarlos.

>Nunca use o haga fuegos artificiales de categoría profesional.

>No compre o use fuegos artificiales que estén empaquetados en papel de estraza (marrón) porque muchas veces eso indica que se hicieron para exhibiciones profesionales y no para que los consumidores los usen.

>Nunca permita que niños pequeños jueguen o enciendan fuegos artificiales, incluyendo estrellitas y luces de bengala. Dichas arden a una temperatura de unos 2,000 grados Fahrenheit, lo suficiente para derretir ciertos metales.

>Nunca ponga una parte de su cuerpo directamente sobre un dispositivo pirotécnico al encender la mecha. Retroceda a una distancia segura inmediatamente después de encenderlos.

>No apunte o lance fuegos artificiales a otra persona o a un área donde haya gente.

>Encienda los fuegos artificiales uno por uno y luego retroceda rápidamente.

>Mantenga un cubo de agua o una manguera de jardinería a mano en caso de incendio u otro percance.

>No trate de encender nuevamente o manipular fuegos artificiales que no funcionaron bien.Empápelos con agua y deséchelos.

>Después que los fuegos artificiales ardan por completo, rocíe el dispositivo usado con mucha agua de un balde o una manguera antes de desecharlo para evitar se incendie la basura.