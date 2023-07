Entiende Jardine urgencia de ganar

CIUDAD DE MÉXICO

André Jardine fue presentado como técnico del América y posó ya con un jersey con el 14 en el dorsal, en alusión al objetivo del club se ganar su decimocuarto título de Liga.

El timonel brasileño firmó con América por dos años. Con San Luis le restaba año y medio.

"Sabemos la urgencia que este equipo tiene de tener resultados y buscar conquistas, asumiendo esta responsabilidad y pido el apoyo de la afición porque cuando la afición juega junta, sobre todo una como la del América, juegas con 12, te sientes muy poderoso e invencible", mencionó Jardine.

América debuta en la Liga MX el próximo viernes 30 de junio contra Juárez en el Estadio Azteca. Sin Roger Martínez ni Federico Viñas, ya fuera del plantel, como tampoco el seleccionado mexicano Henry Martín, el DT Jardine está obligado al triunfo.

"Las dificultades que tenemos son las de un equipo grande, teniendo tantos jugadores convocados al final es la fuerza de este elenco y la grandeza de este club. Tenemos un elenco fuerte, ¿tenemos un tiempo ideal? No, no es lo ideal.

"¿Prometer victoria? Tú no prometes. Prometes el mejor desempeño posible, si el rival te supera es porque del otro lado hay merecimiento, pero que vamos a buscar la mejor forma posible, claro, el equipo no va a jugar la jornada uno exactamente como quiera, pero en estos días trataré de colocar cosas que me gustan, que siento que nos van a aproximar y empujar al elenco al frente", mencionó.

Prometió un equipo intenso, agresivo, contundente, con mucha capacidad con la pelota y marcando goles, porque ese ha sido el sello en sus equipos.

Si bien el América ya tiene un perfil de los refuerzos buscados, Jardine aportará sus sugerencias.

"Sumar algunas opciones con las que ya trabajamos, algunos brasileños que ya pasaron con nosotros por las Selecciones, jugadores jóvenes, con potencial, hambre, que combinen con este club con mucha calidad", dijo.

Jardine dirigió a la Selección Brasileña Sub-23 que conquistó el oro olímpico en Tokio 2020.

EL CUERPO TÉCNICO

El nuevo DT azulcrema André Jardine fue flanqueado por su cuerpo técnico, durante la presentación en el Nido de Coapa.

Mario Felipe Pérez Junior será el preparador físico del América, Paulo Victor Rodrigues Gomes será el principal auxiliar y Mario Felipe Pérez Junior se encargará del análisis táctico.

¿Y LOS DELANTEROS?

El presidente deportivo Santiago Baños fue cuestionado sobre la falta de delanteros para arrancar el Apertura 2023.

"La idea es arrancar lo más completo que se pueda, estamos analizando varias opciones, pero tampoco es fácil traer un delantero, parecemos disco rayado pero la competencia en Europa terminó hace diez días, en Sudamérica siguen jugando, en España arrancan el 12 de agosto, entonces tampoco les corre mucha prisa por negociar a los jugadores, estamos a marchas forzadas, ojalá todo se dé para que arranquemos con el plantel lo mejor armado para la jornada 1", dijo.