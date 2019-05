Evalúan usuarios de Huawei cambiar móvil

Londres, Inglaterra.

¿Ha llegado el momento de deshacerse de los teléfonos de Huawei? Es la pregunta que se hacen algunos usuarios después de que el gigante tecnológico estadounidense Google dijo que suspenderá sus negocios con la firma china, poniendo en peligro su acceso futuro a Gmail, YouTube y Chrome.

Google, propiedad de Alphabet Inc, dijo que cumplirá con una orden del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender los suministros a Huawei, lo que significa que la firma china no podría ofrecer más las populares aplicaciones de Android a los compradores de sus móviles.

La orden a las compañías estadounidenses podría afectar a decenas de millones de consumidores en Europa, su mayor mercado fuera de la China continental.



"Me quedé impactada" por la noticia, dijo Luna Angellica, la propietaria holandesa de un nuevo Huawei P smart+ que fue contactada por Reuters en Londres. En este sentido, agregó que está "evaluando ahorrar" para adquirir un modelo rival.



La decisión de Trump, que asegura estuvo motivada por preocupaciones de espionaje en el marco de una amarga guerra comercial con China, podría acabar de golpe con las ambiciones de Huawei de superar a Samsung como el mayor fabricante mundial de móviles.



"Me gusta mucho el teléfono. Tengo miedo de verme obligado a comprar otro", dijo Anthony Chiringa, que vive en Nairobi y compró su Huawei Y7 por 180 dólares hace dos semanas. "Comprar un nuevo teléfono para sustituirlo sería otro gasto para mí. Sería mejor que Huawei piense en algo para que los usuarios actuales puedan sustituir sus móviles de forma gratuita".



Economías emergentes como Kenia son claves en las ambiciones de Huawei, en un momento en que busca vender más dispositivos de precio bajo y medio fuera de China. India, donde la firma tiene una cuota de mercado de un solo dígito, también es potencialmente vital.



"Ya tenía dudas sobre si compraba el teléfono", comentó Sumeet Lyallpuri, de 46 años, un empresario de Mumbai que estaba pensando si cambiaba su modelo actual de Huawei por un P30 de gama superior.



"Si las actualizaciones de Google no están disponibles ahora para los teléfonos de Huawei, y no están Google Play o aplicaciones como YouTube, no me gustaría comprar el teléfono al menos por el momento", señaló.



Manish Khatri, propietario de una tienda de móviles en el distrito financiero de Mumbai, dijo que algunos clientes estuvieron interesados en los aparatos de Huawei. "Ahora, la decisión de Google de tener una relación limitada con Huawei enviará a los clientes a otras marcas como Samsung o Apple".



Huawei afirmó hoy que seguirá facilitando actualizaciones de seguridad y servicios para sus móviles y tabletas ya vendidos.



Además, el equipo de Google que trabaja en el sistema operativo Android dijo a los usuarios de Huawei en su cuenta de Twitter @Android que cumplirá con los requisitos de Estados Unidos mientras garantiza que "servicios como Google Play y la seguridad de Google Play Protect seguirán funcionando en su actual dispositivo de Huawei".



Los operadores, que enlazan los teléfonos a sus redes con contratos de líneas móviles para llamadas y datos, se apresuraban a evaluar también el impacto generado en sus negocios por la decisión de Google.



"Estamos revisando los detalles de la orden ejecutiva para entender las implicaciones potenciales para nuestros clientes", dijo la española Telefónica, el tercer mayor operador europeo de móviles.



La operadora de redes británica Three, propiedad de Hutchison, dijo a sus clientes que los routers y aparatos de Huawei seguirán funcionando, aunque precisó que está buscando más información. "Estamos en discusiones con Huawei y daremos una actualización en cuanto podamos", indicó en un comunicado.