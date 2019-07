¿Estrenan romance?

Ciudad de México.

Dua Lipa y Chris Martin, líder de Coldplay, pasaron mucho tiempo juntos durante el festival de Glastonbury, celebrado el fin de semana en Inglaterra.

De acuerdo con The Sun, los cantantes estuvieron charlando tras bambalinas, además de que ella presentó al músico con parte de su familia, posteriormente se traladaron al Bar Guerrilla y se besaron.

Los representantes del intérprete de "Viva la Vida" han querido desmentir los rumores, pero de acuerdo con el periódico inglés, ésta no es la primera vez en que los dos pasan el fin de semana de Glastonbury juntos, pues hace dos años también coincidieron.

Los rumores de un posible romance comienzan a poco más de dos semanas de que Martin, de 42 años, se separara de la actriz Dakota Johnson, con quien mantuvo una relación desde 2017. Por su parte, la intérprete de "Be The One" terminó a principios de junio el romance que mantenía con el modelo Isaac Carew.