Complace a fans en redes

Ciudad de México

Sea cual sea la ocasión, la cantautora mexicana impone su belleza y se apodera de los flashes de la prensa.

Paty Cantú subió fotografías en su cuenta de Instagram y confirmó cuál es el pantalón engomado más en tendencia. "Este fin me tocó pasarla rico con la gente que + quiero", escribió junto a las imágenes que reunieron más de 29 mil likes y comentarios como "Me encanta ese look", "Te quiero hermosa", "Amo tus canciones" y "Toda una diosa", entre otros.