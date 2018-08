Estrena romance

Ciudad de México

El actor Leonardo DiCaprio fue visto estos días con su nueva novia de vacaciones en Italia. Se trata de la modelo argentina Camila Morrone y las primeras imágenes de la pareja han sido publicadas por el portal TMZ, donde se les ve paseando en la localidad italiana de Positano.

Días antes, a finales de julio, se les vio junto a la madre de ella, Lucila Polak, pareja del actor y director estadounidense Al Pacino, en la playa de St. Tropez, al sur de Francia. La relación entre el actor, de 43 años y la modelo, de 21, salió a la luz a finales de 2017. Camila Morrone es hija de los también modelos Lucila Polak y Máximo Morrone y nieta del político argentino Federico Polak.

IMAGEN DE IMPORTANTES FIRMAS

La joven dio su primer gran salto profesional en 2016 cuando fue portada del número de septiembre de la revista Vogue Turquía. Poco después hizo su debut en la pasarela desfilando para Moschino. Ha trabajado para marcas como Victoria´s Secrets, Topshop, Lefties, Pink, Sephora, Ay Not Dead, y forma parte de la agencia IMG Models, una de las que representa a muchos de los modelos más conocidos a nivel internacional. También ha tenido algunos contactos con el mundo de la interpretación, donde ha incursionado como actriz en las películas "Bukowski", de James Franco; en "Death wish", de Eli Roth y "Never goin´back", de Augustine Frizzell, que se estrenó mundialmente en enero del presente año en el Festival de Cine de Sundance.

No es la primera vez que la pareja acapara la atención de los medios. Desde que comenzaron a salir se han dejado ver en diversos eventos juntos. En febrero aparecieron en la fiesta del cumpleaños 60 de la conocida presentadora estadounidense Ellen Degeneres, en Los Ángeles. También se les pudo ver coqueteando en abril durante el Festival Coachella, aunque en esa ocasión el actor intentó pasar desapercibido ocultándose debajo de una gorra y la capucha de su sudadera, mientras besaba a la modelo.

FASCINACIÓN POR LAS MODELOS

DiCaprio hace un año salió con la modelo danesa Nina Agdal, de 26 años, junto a la que se le vio por primera vez en junio de 2016 en Montauk, Nueva York. Antes de Agdal, estuvo con Lorena Rae, de 23 y antes con Juliette Perkins, de 19. Otra de las mujeres con las que se dejó ver fue la modelo israelí de 33 años Bar Refaeli, quien fue su pareja durante un año hace ya más de una década. Precisamente fue también otra modelo, la brasileña Gisele Bündchen, quien puede atribuirse el título de relación más larga del actor de "Titanic", ya que fueron pareja durante cinco años a partir de 2000.