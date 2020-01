Estrena nueva estación la policía de Weslaco

Weslaco, Texas.

Tras recibir a los detenidos de la ciudad de Mercedes y los detenidos de esta ciudad, después de casi 40 años de operar en el mismo edificio la policía de Weslaco espera tener pronto un nuevo hogar.

Encontrar espacio para entrenar y escribir informes policiales se está convirtiendo en un desafío porque el Jefe de Policía de Weslaco, el Dr. Joel Rivera, dijo que se han quedado sin espacio y que tienen que ir a otro lugar para organizar capacitaciones, sesiones informativas y eventos especiales.

"Siempre estamos buscando otros espacios y tomamos prestados otros y eso limita las cosas que podemos hacer porque estamos en la línea de tiempo de otra persona", dijo Rivera.

El jefe agregó que el edificio muestra cada uno de sus 40 años de antigüedad en deterioro.

"Tenemos algunas goteras bastante graves en el techo y algunos problemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado", dijo Rivera.

Pero todo esto será la menor de las preocupaciones del departamento, ya que Rivera dijo que la ciudad ya ha adquirido terrenos para una nueva estación en Business 83, justo al este del ayuntamiento.

"Los chicos no responden desde aquí, los chicos responden desde allí en el camino", dijo Rivera mientras comparaba la estación existente con la nueva. "Y así, aunque me gusta esta ubicación mejor que esa ubicación, entiendo que esto no puede acomodar lo que necesitamos ".

Uno de los problemas que Rivera espera resolver con la construcción del nuevo edificio es el proceso de traslado de los reclusos.

"Estamos hablando de un corredor que conecta la cárcel con la corte municipal, un corredor sólido versus un corredor que tiene que pasar una serpiente por el edificio", dijo Rivera.

El jefe dijo que la ciudad se encuentra actualmente en el proceso de encontrar un arquitecto y agrega que se venderá la antigua estación de policía.