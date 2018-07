Ciudad de México

El mediocampista ofensivo Elías Hernández advirtió que en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX se apreciará a un equipo de Cruz Azul agresivo, siempre con la idea de atacar al rival desde el primer minuto.

"Este será un equipo agresivo y dinámico, que salga a presionar al rival y que quiera atacar desde el arranque y no podemos pensar en otra cosa o esperar al rival. Debemos prepararnos para atacar y salir con la responsabilidad de agredir", mencionó.

En conferencia de prensa, el "Patrullero" subrayó que en la primera jornada contra Puebla ya se deberá ver al nuevo conjunto de "La Máquina", que conformó un plantel que intimida.

"En el papel, Cruz Azul intimida por la calidad de jugadores y primero debemos dar el golpe de autoridad con hechos y demostrar al equipo que se formó. Ante Puebla será una buena oportunidad", indicó.

Entiende que Cruz Azul tenga más de 20 años sin ser campeón de Liga, sin embargo, se comprometió a devolverle a la afición la ilusión a través de un buen funcionamiento futbolístico y la cosecha de resultados positivos.

"Sabemos que esa parte es difícil de olvidar y debemos devolverles la ilusión con resultados y no pedir que crean, si no que primero vean los partidos, porque si no ven que el jugador se mata para brindarles una alegría no se podrán ilusionar", expresó.