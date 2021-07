Estados Unidos y Rusia en desacuerdo por la actividad militar en el Ártico

El esfuerzo refleja las crecientes preocupaciones en Washington y entre algunos aliados de la OTAN sobre un aumento en la actividad militar y comercial rusa en la región que se está abriendo rápidamente debido a los efectos del cambio climático. Rusia ha expresado una sospecha similar sobre los motivos de la OTAN.

En una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Consejo Ártico en Reykjavik, la capital de Islandia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que el grupo debería mantener su enfoque en la cooperación pacífica en temas ambientales, seguridad marítima y el bienestar de los pueblos indígenas en la región.

"El Ártico es una región de competencia estratégica que ha captado la atención del mundo", dijo Blinken. "Pero el Ártico es más que una región estratégica o económicamente significativa. Es el hogar de nuestra gente, su sello ha sido y debe seguir siendo la cooperación pacífica. Es nuestra responsabilidad proteger esa cooperación pacífica y aprovecharla ".

Blinken destacó la importancia de defender "una gobernanza eficaz y el estado de derecho" para garantizar que "el Ártico siga siendo una región libre de conflictos en la que los países actúen de forma responsable". Anteriormente había cuestionado la legalidad de las reglas marítimas rusas propuestas y expresó profundas reservas sobre la actividad militar de Rusia en el extremo norte.

Varios otros ministros de Relaciones Exteriores, incluidos los de Canadá, Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia, se hicieron eco del llamado de Blinken para mantener el Ártico en paz y libre de conflictos bajo la autoridad de países internacionales, en lugar de la de países individuales. Los representantes de las poblaciones indígenas del Ártico instaron a que se escuche su voz.

"Estamos preocupados por el nivel de retórica reciente y provocadora", dijo James Stotts del Consejo Circumpolar Inuit. "No queremos que nuestra patria se convierta en una región de competencia y conflicto".

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, quien a principios de esta semana desestimó las críticas de Estados Unidos porque el Ártico "es nuestro territorio, nuestra tierra", cuestionó los motivos de la OTAN en el despliegue de bombarderos y submarinos en el área. El jueves, dijo que la reanudación de un diálogo militar del Consejo Ártico contribuiría a la estabilidad.

"Por lo tanto, es importante ampliar las relaciones positivas que tenemos dentro del Consejo Ártico para abarcar también la esfera militar, en primer lugar revitalizando el diálogo multilateral sobre cuestiones militares entre el estado mayor general de los estados árticos", dijo Lavrov.

Más tarde, en una nueva conferencia, dijo que reanudar ese diálogo sería una prioridad para Rusia mientras encabeza el consejo.

"No hemos recibido ningún 'no' hasta ahora, pero tampoco hemos recibido ninguna reacción positiva", dijo Lavrov. "Así que hemos decidido que en los próximos tres años crearemos las condiciones adecuadas para que este aspecto particular de la seguridad común vuelva a formar parte del trabajo del Consejo Ártico".

El presidente del consejo saliente, el ministro de Relaciones Exteriores Gudlaugur Thor Thordarson, de Islandia, no se mostró entusiasmado. "Todo lo que podamos hacer como naciones para reducir la tensión y ver la estabilidad es algo que, por supuesto, debe ser analizado de manera muy positiva, pero creo que es importante mantener el consejo como está", dijo.

Lavrov también criticó a la OTAN y Estados Unidos, a los que acusó de actuar con arrogancia hacia Rusia y sus preocupaciones de seguridad. Apuntó en particular a Noruega, que dijo que estaba modificando sus leyes sobre presencia militar extranjera para permitir la rotación constante de equipo y personal militar.

"Estamos especialmente preocupados por lo que está sucediendo cerca de nuestras fronteras y Noruega es de hecho un vecino muy cercano", dijo. "Tenemos muy buenas relaciones con Noruega. Sin embargo, los problemas relacionados con el aumento de las tensiones militares debido a los despliegues militares en Noruega y en los países bálticos todavía están muy presentes ".

Llamó a la presencia rotacional un "juego de palabras" para describir lo que en realidad es una presencia permanente. "Esta no es la primera demostración de este enfoque intelectual que nuestros colegas occidentales están adoptando ahora en el ámbito internacional", dijo. "Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar nuestra seguridad, pero nuestra prioridad y nuestra preferencia realmente es el diálogo".

Lavrov también propuso una cumbre de líderes del Consejo Ártico que se celebraría en algún momento durante los dos años de la presidencia de Rusia y dijo que Moscú desea fomentar la cooperación.

"Lo alentamos a mantener y buscar el consenso en el consejo para continuar la cooperación constructiva", dijo a Lavrov la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Ann Linde.