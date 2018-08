¡ESTÁ DE REGRESO!

Luego de más de seis meses fuera de actividad tras ser operado de su rodilla derecha, Eduardo "Lalo" Garza, portero nacido en esta ciudad, está de vuelta y listo para pelear la titularidad en el arco del Atlético Reynosa.

El guardameta se rompió los ligamentos y se perdió todo el torneo Clausura 2018 de la Liga Premier, pero la fe en Dios, el apoyo de su familia y sobre todo la pasión por el futbol, le dieron la fuerza necesaria para superar esa grave lesión.

"Gracias a Dios primero que nada por darme la oportunidad otra vez de regresar a las canchas después de una lesión muy fuerte que ha sido de las peores que he tenido en mi carrera, en algún momento pensé en dejar de jugar por tantas lesiones pero tuve mucha paciencia y aquí estamos con todas las ganas", comentó Eduardo, quien reconoce que aún no está al cien por ciento pero confía en que pronto estará a la par de sus compañeros, Jonathan León y Carlos Ramírez, con quienes pelea por el puesto.

"Fíjate que todavía me falta un poquito, pero me quedan unas semanas para estar al cien, estoy disfrutando mucho este regreso, la vida es para disfrutarse", expresó muy sonriente.

Jonathan tuvo un gran torneo y hasta el momento todo indica que seguirá siendo el titular, pero a "Lalo" le gustan los retos más complicados y estará listo para cuando llegue su oportunidad.

"A Jona lo acabo de conocer y es un excelente portero que viene del América y mientras tengamos una competencia sana es mejor para todos, ando un poquito descanchado pero preparándome para pelear el puesto", afirmó.

El ex guardameta de Tigres y Rayados señaló que se siente muy a gusto jugando en el equipo de casa y resaltó que en el plantel hay más jugadores reynosenses que nunca.

"Me da gusto que cada vez seamos más jugadores de Reynosa, me había tocado estar en otros equipos de aquí donde no había muchos jugadores locales y ahora somos más, eso es importante porque el equipo es de Reynosa", recalcó.

El arranque del torneo está cada vez más cerca (25 de agosto) y confía en que llegarán en un gran nivel a la jornada 1.

"Veo muy buen equipo, llegaron varios jugadores nuevos aunque la base continúa y eso nos da confianza, creo que vamos por buen camino", dijo.

Hace unos meses le tocó estar en las tribunas apoyando a sus compañeros y quedó sorprendido por la respuesta de la afición por lo que espera vivir de nuevo esa experiencia pero ahora dentro de la cancha.

"Que vengan a apoyarnos, ocupamos mucho de nuestra gente, me dio mucho gusto ver que en la pasada liguilla vino mucha afición para apoyarnos, yo estuve entre ellos, es una motivación más aquí en nuestra ciudad donde las cosas no han estado muy bien, así que ojalá vengan y pasen un buen rato porque el equipo andará bien", finalizó.