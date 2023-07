Exigen renuncia de Alcaldesa de Chilpancingo

Chilpancingo, México.- Integrantes de la dirigencia estatal del PRD en Guerrero colocaron una manta afuera del Ayuntamiento de Chilpancingo en donde exigen la renuncia de la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, acusada de reunirse con líder del crimen.

Los perredistas atribuyeron la violencia en el Municipio al encuentro entre la Edil y un hombre armado al que vincularon con el grupo "Los Ardillos".

"Creemos que a raíz de esa reunión con un líder delincuencial se ha desatado la violencia en Chilpancingo y hoy necesitamos que la presidenta municipal dé la cara, se separe del cargo para que se le investigue", dijo el líder del PRD, Alberto Catalán Bastida.

El dirigente señaló que derivado de esta violencia, la media noche del martes fueron asesinados a balazos a sus compañeros perredistas Óscar Garibay Valdez y a Iván Said Domínguez, ex regidor y ex director del Instituto de la Juventud en la anterior administración municipal 2018-2021 de Chilpancingo.

"Los dos compañeros estaban trabajando en su negocio cuando los asesinaron en forma impune", dijo Catalán Bastida.

La taquería con razón social "Los Dos Compadres", ubicada casi en el centro de Chilpancingo su propietario era Óscar Garibay.

Durante la conferencia de prensa, Catalán Bastida se pronunció por la renuncia de la Fiscal General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y del Secretario de Seguridad Pública, Evelio Gómez Méndez, así como de la titular de Seguridad Pública del municipio, Martha Icela Vázquez Adame.

"A la Alcaldesa la señalamos como la principal generadora de la violencia en la región por no tener una estrategia para enfrentar la inseguridad del Municipio que gobierna", aseveró.

Anunció que los diputados de la fracción parlamentaria de su partido solicitará al Congreso local se inicie un juicio político contra la Edil de Chilpancingo y pedirán al PRI y al PAN que se unan a esta petición.

El líder estatal del Sol Azteca también arremetió contra la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a quien acusó de no haber dado la cara en estos últimos días de violencia extrema en Chilpancingo.

"Ayer martes, luego de que los pobladores que dos días causaron desmanes en Chilpancingo y desbloquearon la Autopista del Sol la gobernadora salió en sus redes sociales que gracias al diálogo todo está tranquilo y horas después nos asesinan a dos compañeros", mencionó el líder del PRD.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, dijo que Hernández Martínez, se haga responsable de sus actos por la difusión del video donde habla con un presunto líder de un grupo del crimen organizado.

"El Gobierno de Guerrero aún no le ha hecho un exhorto a la presidenta municipal para que pida licencia, creo que debe ser motivo para que la señora presidenta haga un ejercicio de autorreflexión", mencionó el funcionario estatal.

Dijo que hasta el momento al gobierno municipal ninguna autoridad les ha notificado que la edil haya cometido algún delito.

"Pero nosotros no podemos generar incertidumbre, generar dudas y tenemos que ser responsables en el ejercicio del cargo, sobre todo en temas como la seguridad que golpean mucho a la gente", dijo Reynoso Núñez.

Mencionó que la violencia que se ha desatado en las calles de esta capital tiene que ver con la pugna que hay entre los grupos del crimen organizado de Los Tlacos y Ardillos.